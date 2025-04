Lula vem a BH para entregar o Anel Rodoviário para a prefeitura

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve vir a Minas Gerais pela quarta vez neste ano. A visita deve ocorrer no fim de maio ou no início de junho. O presidente vem participar da entrega de maquinário agrícola e oficializar a municipalização do Anel Rodoviário.

A informação foi dada pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, durante agendas do prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), em Brasília nessa semana.

A visita está sendo costurada pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) que já foi mencionado pelo petista como possível candidato ao governo de Minas no ano que vem. Pacheco seria "o candidato do Lula" na disputa. O senador pode ter entre seus adversários o vice-governador Mateus Simões (Novo) e o também senador Cleitinho Azevedo (Republicanos).

Os encontros de Damião trataram de temas como as obras no terreno no qual funcionava o Aeroporto Carlos Prates, junto à ministra Esther Dweck, e investimentos na área da saúde para ampliação e melhoria no atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) na capital, junto ao ministro Alexandre Padilha.

As recentes visitas de Lula foram usadas pelo governador Romeu Zema (Novo), que busca se candidatar pela direita no lugar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para se apresentar como um adversário político viável do presidente.