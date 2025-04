Damião articula em Brasília apoio para Saúde, Anel e Carlos Prates

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), esteve em Brasília nessa quarta-feira (23/4) para uma série de reuniões com integrantes do alto escalão do governo Lula. Em pauta, três frentes consideradas estratégicas pela administração municipal: os investimentos em saúde, a municipalização do Anel Rodoviário e o futuro do terreno onde funcionava o Aeroporto Carlos Prates.

Damião foi recebido pelos ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Esther Dweck (Gestão e Inovação) e Gleisi Hoffmann (Casa Civil), acompanhado de secretários municipais e técnicos das pastas federais.

Na reunião com a ministra Esther Dweck, foi discutido o cronograma para liberação de R$ 7 milhões já aprovados pelo Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Casa Civil. Os recursos viabilizam a contratação de estudos técnicos que vão nortear a criação de um novo bairro na área do antigo Aeroporto Carlos Prates.

Segundo a Prefeitura, integrantes do grupo técnico que acompanha o projeto do novo bairro no Carlos Prates se reúnem nesta quinta-feira (24/4) para apresentar o cronograma de contratação da consultoria responsável pelos estudos técnicos.

"Caberá à consultoria ainda acompanhar todo o processo até a formatação dos editais de licitação para as obras no terreno, tais como imóveis, UPA e escola de ensino fundamental", informou a PBH, em nota.

O pacote inclui levantamentos sobre mercado imobiliário, mobilidade urbana, anteprojeto de urbanização e modelagem econômica, todos voltados à estruturação de um território financeiramente sustentável, ambientalmente responsável e socialmente inclusivo.

Investimentos para a saúde

No Ministério da Saúde, o prefeito Álvaro Damião apresentou ao ministro Alexandre Padilha um conjunto de demandas da capital mineira, com foco na ampliação de serviços e na melhoria da estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS) de Belo Horizonte.

Entre os pedidos estão a recomposição de repasses a hospitais filantrópicos, expansão das teleconsultas, reforço às equipes de saúde da família e renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A prefeitura também manifestou interesse em participar de projetos-piloto voltados à atenção primária. Técnicos do município devem se reunir nos próximos dias com representantes das secretarias vinculadas ao ministério para avaliar a viabilidade das propostas.

Anel

Já com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o chefe do Executivo municipal cobrou celeridade na municipalização do Anel Rodoviário. Ela prometeu destravar os trâmites e reafirmou o compromisso do governo federal com a construção de dois viadutos na via, obra que será executada pela PBH com verba da União.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Damião também atualizou a ministra sobre o andamento da liberação do terreno destinado à construção de um campus do Instituto Federal no Barreiro. Na ocasião, reforçou o convite para que ela e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitem Belo Horizonte, em agenda que pode incluir a entrega de maquinário adquirido com recursos federais.