Câmara aprova reajuste salarial e reestruturação de carreiras do Executivo

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quarta-feira (21/5), o projeto de lei que reestrutura carreiras e reajusta salários de servidores do Poder Executivo. A proposta, que teve 388 votos favoráveis e 43 contrários nesta etapa, substitui a Medida Provisória 1286/24, que versava sobre o mesmo assunto e perde a vigência no dia 2 de junho. O texto segue para aprovação do Senado .

De acordo com o PL 1466/25, o reajuste da remuneração deve ocorrer a partir de duas etapas, a primeira ainda em 2025 e a segunda em 2026. Os valores foram negociados, segundo o governo, com diversas categorias do setor.

Com emendas do relator, deputado Luiz Gastão (PSD-CE), o projeto é resultado, de acordo com nota publicada pela Câmara, “de diversas mesas de negociações conduzidas pelo Ministério da Gestão (MGI) com representantes sindicais de diferentes categorias ao longo de 2024”.