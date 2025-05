BR-040: teto de caminhonete é arrancado em batida e motorista fica ferido

Um acidente envolvendo uma caminhonete e uma carreta arrancou o teto do veículo menor na BR-040, na altura de Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (19/5). Os dois motoristas se feriram e foram levados ao hospital.

Conforme os registros, os bombeiros foram acionados às 20h15 para a ocorrência nas proximidades do posto Canecão, no sentido Sete Lagoas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município, a carreta seguia em sentido BH/Brasília quando atravessou o canteiro central e bateu de frente contra a caminhonete.

O motorista, de 35 anos, conseguiu sair sozinho da caminhonete com um corte profundo na região do pescoço. Já o motorista da carreta, sem idade divulgada, foi encontrado com lesões leves.

Segundo a PRF, os dois foram levados ao Hospital Municipal de Sete Lagoas pela equipe da ambulância da Concessionária Via Cristais. O motorista da carreta já foi liberado e o estado atual de saúde do motorista da caminhonete não foi divulgado.

Os veículos foram removidos e a pista foi liberada ainda na noite de ontem