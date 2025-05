Obras geram congestionamento na BR-040, sentido BH, neste sábado (17/5)

Obras de recomposição asfáltica e prensagem no Anel Rodoviário de Belo Horizonte causam congestionamento de cinco quilômetros na BR-040, sentido BH, na noite deste sábado (17/5).

De acordo com a EPR Via Mineira, concessionária responsável pela via, até as 21h deste sábado, havia cerca de cinco quilômetros de congestionamento na altura do KM 544, próximo ao Viaduto Mutuca.

Uma faixa foi interditada para obra de responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem do Estado de Minas flagrou parte do fluxo de veículos parado na rodovia.



(Com Bertha Maakaroun)