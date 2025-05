Caminhão tombado interdita BR-381 no Sul de Minas

Um caminhão tombou e interditou parcialmente a BR-381, na altura do município de Camanducaia, no Sul de Minas, na manhã desta sexta-feira (16). O acidente ocorreu por volta das 10h, no quilômetro 921 da rodovia, no sentido São Paulo. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pela via, o caminhão espalhou parte da carga na pista, o que contribuiu para o bloqueio da faixa esquerda em ambos os sentidos da rodovia. Apenas a faixa da direita segue liberada para o tráfego.

No sentido São Paulo, o congestionamento já chega a cinco quilômetros. Já no sentido Belo Horizonte, o trânsito flui com lentidão por cerca de um quilômetro.

Equipes da concessionária atuam no local para remoção da carga e do veículo acidentado, mas ainda não há previsão para a liberação total da pista.

Matéria está em atualização