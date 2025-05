Batida entre dois carros na BR-040 deixa 4 feridos em Lafaiete

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma colisão lateral entre dois carros de passeio mobilizou equipes de resgate e interditou a BR-040 na manhã deste domingo (11/5), em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas Gerais.

O acidente ocorreu por volta das 8h45, na altura do km 629 da rodovia, no Bairro Santa Cruz, uma área próxima a estabelecimentos comerciais, incluindo um supermercado atacadista que atrai muito tráfego local.

Ao todo, cinco pessoas estavam nos veículos envolvidos, um Citroën C3 branco e um Honda Fit preto; quatro delas precisaram ser encaminhadas para avaliação médica devido aos ferimentos.

O Citroën C3 seguia no sentido Rio de Janeiro e era ocupado por três pessoas. "Duas delas, apesar do impacto, estavam conscientes e orientadas, sendo socorridas e levadas ao Hospital Maternidade São José, em Conselheiro Lafaiete", informou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). O motorista deste veículo, que aparentemente não sofreu lesões, optou por recusar atendimento médico no local.

No Honda Fit preto, que trafegava na direção oposta, sentido Belo Horizonte, havia dois ocupantes. Um deles apresentava um quadro que inspirava mais cuidados, com lesões na face, confusão mental e dor de cabeça intensa, resultado de um impacto sofrido na região craniana.

Os ocupantes do Honda Fit foram também encaminhados ao Hospital Maternidade São José para uma avaliação médica completa e tratamento dos ferimentos.

Devido à gravidade da colisão e para garantir a segurança dos envolvidos e o trabalho das equipes de socorro, os dois sentidos da BR-040 precisaram ser temporariamente interditados no trecho do acidente. O tráfego foi desviado para as vias marginais da rodovia.





Equipes da concessionária EPR Via Mineira, responsável pela administração do trecho da BR-040, estiveram rapidamente no local para prestar auxílio no atendimento às vítimas e realizar a sinalização da via, alertando outros condutores sobre o ocorrido.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para registrar a ocorrência e realizar os procedimentos de praxe em casos de acidentes rodoviários com vítimas.



Este trecho da BR-040 em Conselheiro Lafaiete tem um histórico de ocorrências. Em 18 de abril, um outro acidente foi registrado nas proximidades, também no km 630. Naquela ocasião, uma colisão entre um carro e uma motocicleta resultou em uma pessoa ferida.