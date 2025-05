Dia das mães de tempo bom, mas semana esfria em Belo Horizonte

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O domingo (11/05) do dia das mães em Belo Horizonte (MG) amanheceu claro e assim segue, a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada à tarde. Ao longo da semana, a partir de terça-feira (13/05), as temperaturas devem cair na capital mineira.

Neste domingo a temperatura mínima foi de 17,7 °C, a máxima estimada é de 31 °C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 40% à tarde, segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte.

Na estação Mangabeiras (Regional Centro-Sul), a temperatura mínima foi de 18,7°C, às 6h20. Na estação Cercadinho (regional Oeste), a temperatura mínima foi de 17,7 °C, com sensação térmica de 12,4 °C, às 6h. Na estação Pampulha, a temperatura mínima foi de 18,7°C, com sensação térmica de 20,9°C, às 6h.

A partir de terça-feira (13/05), as temperaturas devem cair em BH, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), podendo chegar aos níveis mais baixo de 2025, entre 12°C e 13°C, de quinta-feira (15/05) em diante.

Nesta segunda-feira (12/05), o céu varia de nublado pela manhã a encoberto à tarde, seguindo com muitas nuvens à noite. Temperatura mínima prevista de 17°C e a máxima alcançando 26°C.

Na terça-feira (13/05) e quarta-feira (14/05), o cenário muda para céu claro, proporcionando um dia ensolarado, porém mais frio, com mínima de 14°C.

A tendência de resfriamento se acentua na quinta-feira (15/05), com o céu novamente nublado e os termômetros devendo marcar entre 13°C e 23°C. Durante todo o período, não há previsão de chuva para a capital mineira, e os ventos sopram predominantemente de sudeste a leste, com intensidade fraca. A umidade do ar varia entre 40% e 90%.

A chegada de uma frente fria muda as condições atmosféricas dos últimos dias em Minas Gerais a partir deste domingo (11/05), deixando o tempo instável, especialmente no sul e leste do estado, com intensidade de fraca a moderada. As temperaturas voltam a subir, com mínimas de 15ºC no sul do estado e máximas que podem atingir até 34ºC no Norte de Minas.