Obras na BR-381 paralisam trânsito próximo a João Monlevade

A instalação de Bases de Serviço Operacional (BSO) deixa o trânsito parado na BR-381, próximo a João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais. O congestionamento se deve às obras da concessionária Nova 381, que devem ser concluídas em junho.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho está completamente parado no sentido Belo Horizonte.

A concessionária está implantando duas bases definitivas na rodovia: uma no KM 347, em João Monlevade, e no KM 379, em São Gonçalo do Rio Abaixo, também na Região Central; ambas no sentido BH.

Segundo a empresa responsável, um cronograma de obras está sendo divulgado a cada semana, informando o trecho das obras, o sentido e o horário do trabalho.

Conforme a Nova 381, a definição dos locais considerou critérios técnicos como topografia favorável e o menor impacto para a realização dos serviços.

"Essas unidades serão fundamentais para a eficiência das operações de atendimento – como guinchos, inspeção e resgate – que entram em funcionamento no segundo semestre", informou a empresa.