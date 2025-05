Acidente entre van escolar e carro deixa dois feridos

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um acidente entre uma van escolar e um carro deixou dois feridos na noite dessa quarta-feira (21/5), na rodovia MGC-265, em Muriaé, na Zona da Mata de Minas Gerais.

A van pertence à prefeitura da cidade de Miraí e transportava 11 alunos que foram até Muriaé para jogos estudantis. Além dos jovens, a van levava o motorista, o treinador da equipe e uma aluna de curso superior.

Nenhum ocupante da van ficou ferido, segundo o Corpo de Bombeiros.

Dentro do carro, um Ford Fiesta, dois homens, de 52 e 62 anos, tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o hospital regional da cidade.

A Polícia Militar fez o controle do trânsito no trecho e se responsabilizou pelos veículos envolvidos no acidente.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Miraí lamentou o ocorrido e informou que todos os envolvidos na batida estão bem e em segurança.

“Acidente foi causado por um veículo de passeio que invadiu a contramão e colidiu com a van da secretaria. Tivemos apenas danos materiais e, graças a Deus, não houve consequências. Reforçamos nosso compromisso com a segurança dos nossos alunos e informamos que todas as providências cabíveis já estão sendo tomadas”, informou a secretaria.