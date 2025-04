Grande BH: Contagem amplia vacinação contra gripe para toda a população

A prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ampliou a vacinação contra a gripe. A partir desta segunda-feira (28/4), todas as pessoas a partir dos seis meses de idade já podem procurar uma das salas credenciadas para se imunizarem contra Influenza.

Mesmo com a ampliação do público-alvo, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reforça a importância dos grupos prioritários (crianças de seis meses a 6 anos de idade, idosos e gestantes) manterem o esquema vacinal em dia para evitar a doença e seus agravamentos. Desde o início da campanha, no dia 2 de abril, já foram aplicadas 36.241 doses da vacina.

Para receber o imunizante é necessário apresentar documento com foto e cartão de vacina. As salas funcionam de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Os horários podem variar de 8h às 16h, 8h às 18h, e 13h30 às 20h30 exclusivamente no posto do Big Shopping.

Cobertura vacinal em BH e Minas

Procurada pelo Estado de Minas, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que, até o momento, já foram aplicadas mais de 161 mil doses de vacina.

Desse total, cerca de 132 mil foram destinadas aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde para cálculo de cobertura vacinal, que são as crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, idosos com 60 anos ou mais e gestantes. "Com isso, em duas semanas, o município alcançou o índice de 19,8%. A meta é de 90%", diz a PBH em nota.

Na capital mineira, as doses são aplicadas nos centros de saúde, no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e em postos extras. Os grupos que podem ser imunizados, assim como os locais e horários de aplicação das doses devem ser verificados no portal da prefeitura.

De acordo com o Ministério da Saúde (com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS)), em Minas Gerais - até esta segunda - já foram aplicadas 6.428.451 doses, o que equivale a 60,88% da cobertura vacinal.

Confira as salas de vacinas em Contagem

DISTRITO INDUSTRIAL

UBS Industrial 3ª Seção – Rua Coronel Américo Leite, 464

UBS Jardim Industrial – Rua Rua Barbosa Lima, 410, Jardim Industrial

UBS Vila Diniz – Rua Osório de Morais, 957

UBS Vila São Paulo – Rua Alexandre Herculano, 35

UBS Bandeirantes – Rua Oito, 20

UBS Amazonas - Rua Marquês do Paraná, 111 - bairro Amazonas (até às 18h)

DISTRITO ELDORADO

UBS Jardim Eldorado – Rua Canafístula, 245 (até às 18h)

UBS Água Branca – Rua seis, 320

UBS Jardim Bandeirantes – Avenida Água Branca, 817 (até às 18h)

UBS Parque São João – Rua Sete, 54

UBS Novo Eldorado - Avenida Guilhermina de Oliveira, 60

UBS Santa Cruz - Rua Tubira, 173

UBS XV - Rua Oliveira, 362 – Eldorado (até às 18h)

UBS CSU Eldorado – Rua Portugal, 50 (até às 18h)

Big Shopping (Avenida João César de Oliveira, 1275 – Eldorado) – horário: 13h30 às 20h30.

DISTRITO NACIONAL

UBS Estrela Dalva – Rua Búzios, 56

UBS Ilda Efigênia – Rua Paineiras 20

UBS Joaquim Murtinho – Rua Lucia Muniz, 476 (até às 18h)

UBS Nacional – Rua Benjamin Constant, 701

UBS Amendoeiras – Rua Seis, 52

DISTRITO RESSACA

UBS Laguna - Rua Bragança, 872 – Jardim Laguna

UBS Morada Nova - Rua José Mendes Ferreira, 118 – Morada Nova

UBS Novo Boa Vista - Rua Panamá, n° 60 – Boa Vista

UBS Arpoador - Rua Mariana, s/nº – Arpoador

UBS São Joaquim - Rua Rubi, em frente ao número 803 – São Joaquim

DISTRITO SEDE

UBS Linda Vista – Rua Arthur Hermeto, 57 – Linda Vista

UBS Praia – Rua do Registro, 1676 – Praia

UBS Santa Helena – Rua Délio da Consolação Rocha, 705 – Santa Helena

UBS Maria da Conceição – Rua Pará de Minas, sem número, bairro Santa Edwiges (até às 18h)

UBS Bernardo Monteiro – Rua Wilson José de Souza Bicalho, 40

UBS CAD Centro – Rua Prefeito Gentil Diniz, 401 – Arcádia (até às 18h)

UBS Unidade XI – Rua Joaquim Camargos, 47 – Sede (até às 18h)

DISTRITO VARGEM DAS FLORES

UBS Darcy Ribeiro – Rua João Luiz de Faria, 166 – Darcy Ribeiro

UBS Icaivera – Avenida Sycaba, 10 – Icaivera

UBS Ipê Amarelo – Rua Jequitibás, 10 – Ipê Amarelo

UBS Nova Contagem II – Avenida VL 35, 138 – Nova Contagem

UBS São Judas – Rua VL 7, s/nº

UBS Retiro – Avenida Retiro dos Imigrantes, s/nº (até às 18h)

DISTRITO RIACHO

UBS Flamengo – Rua Monsenhor Messias, 456

UBS Monte Castelo – Rua Padre José Maria de Man, 1630, bairro Monte Castelo

UBS Inconfidentes – Rua Major Senocrit, 65 – Inconfidentes

UBS Riacho – Avenida Rio Negro, 95 (até às 18h)

UBS Novo Riacho – Rua Orenoco, 457 (até às 18h)

DISTRITO PETROLÂNDIA

UBS Campo Alto – Avenida Tropical 1012, Tropical

UBS São Luiz I – Rua Itutinga 242, São Luiz

UBS Petrolândia I – Rua Benzina 10, Petrolândia

UBS Sapucaias – Rua Amazonita 230, Sapucaias

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice