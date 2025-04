BH reforça convocação para vacinação de crianças contra gripe

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) reforça a pais e responsáveis que levem as crianças, de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), para tomar a vacina contra a gripe. Até o momento, segundo o Executivo Municipal, foram imunizadas cerca de 10 mil crianças, o que representa apenas 6,4% de cobertura vacinal.

O grupo é formado por 155 mil crianças. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 90%.





A vacina está disponível nos 153 centros de saúde da capital, no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e em pontos extras. Os endereços e horários de funcionamento dos locais estão no portal da PBH.





As doses ofertadas na rede são trivalentes, ou seja, protegem contra influenza A (H1N1 e H3N2) e o influenza B. A PBH destaca que não há impedimento em receber, no mesmo dia, a vacina contra a gripe juntamente com outros imunizantes.





Para receber a dose, a criança deve estar acompanhada dos pais ou responsáveis e apresentar, preferencialmente, o documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF e cartão de vacina.





Além desse grupo, podem receber o imunizante idosos com 60 anos ou mais e gestantes, trabalhadores da saúde, puérperas – mulheres com até 45 dias após o parto – , professores do ensino básico, fundamental e superior; pessoas com deficiência permanente; com doenças crônicas ou outras condições clínicas especiais; trabalhadores do transporte coletivo; e caminhoneiros.





Também devem receber a dose os funcionários dos Correios; profissionais das forças armadas, de segurança e salvamento; povos indígenas; e comunidades quilombolas.





Balanço de aplicações





Desde 31 de março, data em que BH iniciou a Campanha de Vacinação contra a gripe, já foram aplicadas mais de 161 mil doses de vacina. Desse total, 132 mil foram administradas nos grupos definidos pelo Ministério da Saúde para cálculo de cobertura vacinal, que são as crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, idosos com 60 anos ou mais e gestantes. Com isso, em duas semanas, o município já alcançou o índice de 19,8%.





Segundo a PBH, é indispensável que todos aqueles que forem receber a vacina apresentem, preferencialmente, o documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF e cartão de vacina para o devido registro.





Vacinação de rotina





O Ministério da Saúde incorporou a vacina contra a gripe ao calendário básico de vacinação de crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, idosos e gestantes. Assim, a imunização desses públicos pode ser feita durante todo o ano, e não somente durante a campanha de vacinação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





A PBH ressalta que para fazer as aplicações nesses grupos de forma rotineira, o município dependerá do envio de doses de vacina contra a gripe, por parte do governo federal e do estado, para manter o abastecimento das unidades.