Simulação de emergência de barragens em Itabira interdita vias nesta quarta

Uma simulação de emergência de barragens em Itabira, na Região Central de Minas Gerais, programada para a tarde desta quarta-feira (23/4), vai interditar algumas vias do município (confira abaixo). De acordo com a Defesa Civil Municipal, o simulado abrange as estruturas de Itabiruçu, Conceição, Rio do Peixe, Cambucal I, Cambucal II e Sistema Pontal. A ação faz parte do Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM) e acontece na Zona de Autossalvamento (ZAS).

Com o apoio da Vale, responsável pelas barragens do local, a interdição do trânsito de veículos em alguns pontos da cidade ocorre para garantir a segurança da população. Segundo a mineradora, não houve alteração dos níveis de emergência e segurança dessas estruturas. A atividade é preventiva e atende a requisitos legais do PAEBM. O objetivo é reforçar a cultura de prevenção e orientar os moradores que vivem na área, além de visitantes, órgãos públicos e empregados da empresa sobre como agir em uma eventual situação real de emergência.

A participação no simulado é facultativa, mas oferece à população uma oportunidade para conhecer as medidas de segurança e de autossalvamento. De acordo com a Vale, a atividade também é importante para que representantes dos órgãos públicos verifiquem e avaliem se a sinalização de emergência e o sistema de alerta e alarme estão operando corretamente.

No horário do exercício simulado, de 15h às 15h45, ocorrerá o toque real de sirenes, mas, antes, será emitida uma mensagem informando que se trata de um simulado. Ao ouvir o alerta sonoro, as pessoas que estiverem na região deverão seguir as placas de rotas de fuga e se dirigir ao ponto de encontro mais próximo, que são os locais seguros.

A Zona de Autossalvamento (ZAS) é a região em que se considera não haver tempo suficiente para uma intervenção das autoridades competentes em uma suposta situação de emergência envolvendo barragens de mineração. A área é definida pela maior das seguintes distâncias: 10 quilômetros ou a extensão que corresponda ao tempo de chegada da onda de inundação. Isto é, caminho pelo qual o conteúdo da barragem seguiria em caso de rompimento, igual a 30 minutos.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Pontos de interdição