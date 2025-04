Vale se une à UFMG para expandir a mineração circular nas suas minas

Desenvolver soluções inovadoras de economia circular na mineração para promover a sustentabilidade na produção de minério de ferro é o objetivo da parceria firmada na semana passada pela Vale e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) com a previsão de investimentos de R$ 6 milhões, por parte da mineradora, para a criação e consolidação do Colab de Mineração Circular. O Colab vai funcionar de forma colaborativa e aberta para empresas, universidades, empreendedores, governo, fundos de investimento e comunidades. “A parceria com a UFMG representa um avanço importante não só para a Vale, mas para todo o setor. Esta iniciativa busca transformar a mineração, com impacto social positivo para a sociedade, e está alinhada à visão de futuro da Vale. Temos o potencial de atingir 10% da nossa produção de minério de ferro de fontes circulares até 2030”, afirma o presidente da Vale, Gustavo Pimenta. No ano passado, a Vale produziu 12,7 milhões de toneladas (Mt) de minério de ferro provenientes do reaproveitamento de estéreis e rejeitos, o que representou 3,87% da produção total de 328 milhões de toneladas. “Para a UFMG, especialmente para a nossa escola de engenharia, é motivo de grande satisfação estabelecer mais uma aliança estratégica com a Vale. Trata-se de uma ação importante na área de inovação e empreendedorismo que visa a impactos sociais e econômicos significativos”, disse o reitor da UFMG, Alessandro Moreira.

Aquisição

A mineira Rethink, consultoria especializada em apresentar soluções para o desafio de grandes empresas por meio de tecnologia, design e estratégia de produtos digitais, acaba de ser adquirida pela Framework Digital e passa a se chamar Rethink by Framework. “Conversávamos com a Framework há um ano sobre essa união estratégica e finalmente chegou o momento. Ao somarmos esforços, passamos a alcançar patamares ainda mais elevados, afirma Ricardo Ferreira, fundador e CEO da Rethink. A empresa, fundada em 2017, saltou de um faturamento de R$ 2,7 milhões no primeiro para R$ 41,4 milhões em seis anos de operação. Com a aquisição, a Framework projeta um faturamento de R$ 200 milhões este ano e de R$ 250 milhões em 2026.

Presidente mexicana vira queridinha de empresários brasileiros

Nova fase

A Santa Cruz Acabamentos, tradicional varejista de material de construção e de acabamento de Belo Horizonte, vai expandir suas atividades este ano. Com investimentos de R$ 6 milhões, a Santa Cruz inaugura neste semestre sua segunda loja física no vetor norte da região metropolitana. A nova unidade vai gerar cerca de 70 postos de trabalho entre empregos diretos e indiretos. “A abertura marca um passo estratégico que deve elevar em mais de 20% o faturamento da companhia, atualmente na casa dos R$ 200 milhões por ano”, diz a Santa Cruz em nota. “Estamos construindo essa nova etapa com muita responsabilidade e entusiasmo. Acreditamos em um crescimento que valoriza nossas raízes, mas que se conecta com as transformações do mercado e com o que há de mais atual em experiência, tecnologia e relacionamento com o cliente”, afirma Letícia Rezende, CEO da companhia.

Lula publica medida provisória com correção da tabela do Imposto de Renda

Meio ambiente



As empresas mineiras devem estar atentas ao Programa de Conversão de Multas Ambientais implantado pelo governo do estado e que permite a redução de multas ambientais e a conversão dos valores da penalidade em projetos de conservação ambiental. Para o advogado Leonardo Corrêa, sócio da área ambiental do VLF Advogados, “o programa representa uma mudança na lógica de atuação do órgão ambiental, com foco em agilidade e consensualidade. Todos saem ganhando” afirma Leonardo Corrêa. Ele lembra que a empresa autuada pode obter um atenuante de até 50%, enquanto o órgão ambiental reduz seu passivo processual e o meio ambiente recebe mais recursos destinados à conservação ambiental e minimização de impactos ao meio ambiente. Para usufruírem do benefício máximo, as empresas têm até o dia 10 de julho de 2025 para aderir ao programa.

Reforma do IR: ninguém vai deixar de ser rico ou milionário, diz secretário

“A assinatura do acordo de reparação da Bacia do Rio Doce, em 2024, é um marco importante, que estabelece medidas a serem implementadas pela Samarco e pelo poder público”

Rodrigo Vilela,

presidente da Samarco, sobre o relatório de sustentabilidade da empresa

Saúde

Com a previsão de abrir mais 25 lojas em Minas Gerais, com investimentos estimados de R$ 8 milhões e a geração de 250 empregos, o Grupo AMR Saúde, rede franqueadora que detém as marcas, Drogaria Americana, Poupe Já e Farma Justa, aposta na conversão de farmácias independentes. Entre as metas estratégicas para os próximos anos estão a ampliação da presença nacional, a entrada em novas praças com alto potencial de crescimento e o fortalecimento da marca como referência em gestão eficiente, inovação no varejo farmacêutico. A expectativa do grupo é crescer pelo menos 50% no número de unidades nos próximos cinco anos, dobrando o faturamento anual de R$ 1,4 bilhão para R$ 3 bilhões, em 2029. Com presença em 10 estados, a rede, que surgiu há 17 anos em Varginha, no Sul de Minas, conta com 256 lojas em todo o estado.

R$ 2,9 trilhões

Pode ser a perda de faturamento com a redução da jornada de trabalho sem aumento da produtividade, segundo estudo realizado pela Fiemg. O valor representa 16% do PIB

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.