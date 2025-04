UFMG e bombeiros se unem para criação de pós-graduação em desastres

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) firmaram, no último dia 7, um acordo de cooperação técnica com foco na criação de um programa de pós-graduação em desastres e no tratamento estratégico de dados gerados pela corporação.

A cerimônia contou com a presença de autoridades acadêmicas, militares e políticas e marcou um passo importante na construção de ações públicas voltadas à prevenção e mitigação de desastres no estado.





Em 2024, o CBMMG já realizou cerca de 400 mil atendimentos envolvendo incêndios, salvamentos e vistorias. Cada ocorrência gera um registro com dados que, analisados cientificamente, podem se transformar em instrumentos poderosos de planejamento e ação. A parceria com a UFMG, por meio do Instituto de Geociências (IGC), tem esse objetivo.





“O uso da metodologia científica para refinar os dados que já são trabalhados em nosso centro integrado nos permitirá atuar de forma ainda mais estratégica”, destaca a comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Jordana de Oliveira Filgueiras Daldegan, primeira mulher a ocupar o posto máximo da corporação.





“Educação e ciência fazem a diferença. Com elas, qualificamos nossa atuação e cumprimos nossa missão de proteger e salvar vidas”, afirma a coronel.





Dentre as ações previstas no acordo, estão a avaliação da consistência dos bancos de dados do CBMMG, a produção de mapas de risco, o desenvolvimento de uma calculadora de riscos e a criação de um Índice de Atendimento Operacional (IAO), que ajudará a identificar áreas prioritárias de atuação da corporação.





Programa de pós-graduação





Outro fruto importante da parceria é a criação de um programa de pós-graduação voltado à temática dos desastres, iniciativa que conta com o apoio do deputado federal Pedro Aihara (PRD). Ex-porta-voz do CBMMG na tragédia de Brumadinho, Aihara destinou uma emenda parlamentar de R$ 200 mil para a instalação de um laboratório de geodésia que subsidiará estudos e modelos de prevenção de acidentes.





“Minas Gerais é o estado com o maior número de desastres do país. Unir a expertise do Corpo de Bombeiros, reconhecido internacionalmente, à capacidade científica da UFMG é uma forma de responder com eficiência a esse desafio”, afirmou o parlamentar.





De acordo com o diretor do IGC, Carlos Lobo, a proposta da pós-graduação é multidisciplinar e já mobiliza docentes de diferentes áreas, como geologia, recursos hídricos, ciências biológicas, engenharia, ciências exatas, ciências humanas e arquitetura. “Estamos unindo diferentes saberes para criar uma formação robusta e de alto impacto social”, explicou.





Sandra Regina Goulart Almeida, reitora da UFMG disse que “é simbólico e inspirador ver duas mulheres em posições de liderança formalizando uma parceria dessa importância. Isso estimula meninas a sonharem com espaços de poder e tomada de decisão”.





Para ela, a cooperação com instituições públicas de segurança é parte do compromisso da universidade com a sociedade mineira. “É prioridade da nossa gestão aproximar a UFMG de órgãos como o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, o Exército e as esferas de governo. Somos uma universidade federal enraizada em Minas Gerais e queremos fortalecer essas conexões em nome do bem comum.”





Rio Grande do Sul





De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande Sul, o Corpo de Bombeiros do estado criou em 2023 o Índice de Articulação Operacional (Portaria nº 09/23). Trata-se da utilização de uma metodologia para definir a expansão ou retração dos serviços, também denominado IAO.





Esse documento estabeleceu indicadores referentes à população municipal, distância do serviço mais próximo e volume de ocorrências na área do ano.





A partir desses indicadores, é possível categorizar e identificar as cidades que necessitam da ampliação do serviço ou estão com cobertura insuficiente.

