Enem Action: plataforma ajuda estudantes a decidirem profissão

Escolher uma profissão é um dos passos mais importantes na vida de um estudante, sendo, para muitos, uma decisão bastante difícil. Pensando nisso, o Enem Action, plataforma on-line e gratuita, tem se destacado como um recurso essencial para ajudar jovens a escolherem a carreira certa, respeitando cada perfil. Além disso, ele oferece diversas ferramentas que preparam o aluno para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

De acordo com o Censo Demográfico de 2022 do IBGE, a quantidade de brasileiros com ensino superior completo praticamente triplicou desde 2000. Um dos caminhos mais comuns para ingressar na universidade é o Enem, que, em 2024, registrou mais de 4 milhões de inscrições, sendo 1,6 milhão de concluintes do ensino médio. Com a alta competitividade e a grande oferta de cursos, a escolha da profissão se tornou ainda mais relevante para o sucesso acadêmico e profissional.

A importância dos testes vocacionais

O Enem Action, além de auxiliar na preparação para o exame, oferece mecanismos gratuitos que facilitam na tomada da decisão sobre qual curso seguir. Dentre os testes mais procurados pelas pessoas, está o vocacional, que permite a identificação de valores, traços de personalidade e preferências de estilo de trabalho.

Ana Paula Gonçalves, coordenadora do Enem Action, disserta sobre essa relevância. "Em 2024, mais de 20 mil estudantes usaram essa ferramenta para orientar suas escolhas profissionais. A falta de identificação com o curso escolhido pode levar a dificuldades acadêmicas e até ao abandono da graduação", diz.

Além do teste vocacional, os jovens que usam a plataforma têm acesso a materiais de apoio completos, como apostilas de diversas áreas do conhecimento, aulas em vídeo, correção de provas anteriores, workshops de redação, mini simulados e e-books.



O Enem Action

Desde sua criação em 2015, o Enem Action tem sido um importante método de apoio a estudantes que realizarão a prova, oferecendo um vasto conteúdo on-line e gratuito, que, somente em 2024, atendeu mais de 130 mil alunos. A plataforma também está presente nas principais redes sociais, como Instagram, Twitter, TikTok, YouTube e Telegram.

Ele se destaca por seu papel no apoio não só a estudantes, como a educadores de escolas públicas e privadas, por meio de parcerias com instituições de ensino superior como Ibmec, Wyden e Estácio e com o Instituto de Educação Médica (IDOMED).

Para saber mais sobre os recursos disponíveis, acesse o site oficial do ENEM Action: enemaction.com.br.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata