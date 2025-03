Manequins de alta simulação: inovação na formação de profissionais da saúde

O uso de manequins de alta simulação tem transformado a formação de profissionais da área da saúde em diversas instituições de ensino em Minas Gerais. Esses dispositivos têm sido adotados em escolas de saúde, como o Senac, mas também por outras importantes faculdades do estado, como UniBH, FAMINAS BH, Faculdade de Ciências Médicas de Belo Horizonte, e a UNIFUNCESI de Itabira.

O manequim de alta fidelidade, referido pelo nome técnico de “Clinical Care Simulator”, da empresa multinacional Laerdal Medical, distribuidora de produtos educacionais, é um dos produtos mais inovadores do campo médico atual. Ele está sendo utilizado em cursos técnicos e ágeis, especialmente para a formação de enfermeiros e cuidadores de idosos.

O boneco se propõe a ser o mais realista o possível, com características que incluem pele semelhante à textura humana, olhos reativos, e a capacidade de emitir sons como choro, tosse e gemidos. O boneco consegue representar uma ampla gama de situações médicas, incluindo crises respiratórias, paradas cardiorrespiratórias e até convulsões.

Como Funciona?

Bonecos de simulação com diferentes aparências, visando preparar os alunos para o mundo real: onde os pacientes terão fisionomias variadas, assim como gêneros e idades Imagem: Laerdal Medical





O manequim é interativo, podendo ser controlado por um aplicativo no tablet do instrutor - o app é gratuito e se conecta ao "Clinical Care Simulator" para que o monitoramento seja executado. Por meio do dispositivo, o professor consegue modificar os parâmetros vitais do paciente figurativo, como a frequência respiratória, a pressão arterial e até o ritmo cardíaco. Isso permite que os alunos pratiquem procedimentos em um ambiente semelhante à vida real, sem os riscos que envolveriam o atendimento a um paciente de verdade.

Além de sua utilidade em emergências, é equipado com dispositivos internos que atuam como órgãos humanos, como a bexiga cheia ou vazia, o que permite aos estudantes praticar procedimentos como sondagens e administração de medicamentos. Ele também é versátil, permitindo simulações para pacientes de diferentes idades, desde recém-nascidos até idosos, e até possibilitando a alteração do sexo.

Equipamentos complementares

Além dos manequins de alta simulação, há uma gama de produtos complementares que potencializam a experiência de aprendizagem. Entre os equipamentos mais modernos, estão os óculos 3D de anatomia, que permitem aos alunos explorar o corpo humano de forma imersiva, fazendo a dissecação virtual de órgãos e sistemas, e kits de simulação de feridas utilizados para ensinar aos alunos os cuidados com lesões e como aplicar curativos em diferentes tipos de feridas.

O futuro da formação em saúde



“A simulação é uma metodologia de ensino que nas últimas décadas teve um avanço grandioso a nível global”, explica Reinaldo Lino, vice-presidente da Laerdal América Latina. “O simulador é uma ferramenta da metodologia, sendo somente uma parte de vários elementos que precisam existir para um bom treinamento e aprendizado. A parte mais importante nesse processo é o professor. Você pode ter os melhores equipamentos, a melhor tecnologia, mas se você não possui um bom docente, você não terá uma boa experiência na metodologia”.

Estudante operando metodologia em manequim de simulação Imagem: Laerdal Medical

A inovação proporcionada pelos manequins de alta simulação está revolucionando o ensino na área da saúde. Por meio dessas tecnologias, os alunos podem desenvolver habilidades críticas, como a tomada de decisões rápidas, o trabalho em equipe e a execução de procedimentos médicos complexos em um ambiente seguro.

A simulação oferece um aprendizado mais eficaz porque os alunos podem treinar repetidamente até alcançar a perfeição sem os riscos envolvidos em um atendimento verídico.

“A educação melhora muito quando a pessoa tem a oportunidade de exercitar suas capacidades no cenário mais realista possível. Assim, quando o momento de atender um paciente na vida real chegar, o aluno saberá o que fazer, pois ele já fez aquilo várias vezes em simulação”, explica Lino. "Aquilo que a gente ouve, a gente esquece. Aquilo que a gente faz, a gente não esquece nunca mais".

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen