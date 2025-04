Praça da Liberdade, em BH, vira espaço de ciência

A Praça da Liberdade, localizada na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, passa a ser um ponto de encontro para aqueles que buscam explorar a ciência e a tecnologia de forma interativa e gratuita. A quarta edição da mostra Inova Minas Fapemig, promovida pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), começa nesta sexta-feira (4/4) e vai até domingo (6/4), com uma programação diversificada que permitirá ao público de todas as idades conhecer pesquisas inovadoras desenvolvidas no estado.

Durante os três dias de evento, realizado entre 10h e 17h, o público terá acesso a uma série de atividades distribuídas por vários espaços culturais do Circuito Liberdade, incluindo o Museu das Minas e do Metal (MM Gerdau), a Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e o Espaço do Conhecimento UFMG. A entrada para todas as dinâmicas é gratuita.

O objetivo da mostra - que ocorre como uma das celebrações aos 40 anos de história da Fapemig - é demonstrar como as pesquisas financiadas pelo Governo de Minas Gerais afetam positivamente a vida das pessoas e contribuem para o desenvolvimento do estado.

Carlos Arruda, presidente da Fapemig, destaca a importância de levar a ciência para um local público e acessível. "A Praça da Liberdade é um espaço democrático e essa é uma forma de aproximar os mineiros das inovações e descobertas feitas aqui", afirma.

O evento começou nos jardins do Palácio da Liberdade com uma programação que inclui exibições, palestras e workshops sobre temas variados. Na Alameda dos Despachos, atividades realizadas por instituições como a Fundação Ezequiel Dias (Funed), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) e a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) também farão parte da agenda.

Cerca de 30 projetos de pesquisa financiados pela Fapemig serão apresentados ao público, abordando temas como sustentabilidade, inovação tecnológica e saúde. Para as crianças, haverá oficinas de robótica, exposições sobre animais peçonhentos e outras atividades educativas.

Além disso, palestras sobre os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs) sediados em Minas Gerais irão compartilhar projetos estratégicos com grande impacto nacional. A mostra também contará com apresentações culturais, oficinas sobre temas como intolerância à lactose, azeites, cafés e vinhos, e a oportunidade de interagir com cientistas e pesquisadores.