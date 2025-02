Programa pretende impulsionar startups de estudantes em Minas

Um novo programa pretende impulsionar startups criadas por estudantes em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Bahia. A iniciativa Titans Lab, criada pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH), do grupo Ânima, integra um projeto nacional com investimento de R$ 3 milhões.

Na universidade mineira, ao menos cinco startups serão selecionadas para receber apoio financeiro e mentoria especializada. O programa busca transformar ideias criativas em negócios sólidos, garantindo que os alunos tenham a chance de recuperar o valor investido na graduação por meio do sucesso de suas startups.

“Acreditamos no potencial dos nossos estudantes e no impacto que a educação tem na inovação. O Titans Lab não é apenas um programa de aceleração, mas uma plataforma de transformação para os futuros empreendedores”, afirma o diretor do UniBH, Guilherme Guerra.

O programa é destinado a alunos a partir do quarto período da graduação, presencial ou semipresencial, organizados em grupos de dois a cinco participantes. Cada equipe pode contar com até três professores como mentores, que também podem se tornar sócios investidores.

A seleção será realizada por um comitê formado por empreendedores locais, professores e especialistas da Ânima. O programa está estruturado em três etapas: Criar, Acelerar e Alavancar. Na primeira fase, os alunos inscrevem suas ideias e passam por uma avaliação.

Os projetos aprovados avançam para a fase de aceleração, onde recebem infraestrutura, mentorias e treinamentos intensivos. Na última etapa, as startups já estruturadas recebem suporte para captação de investidores e participação em rodadas de negócios.



Quando estabelecidas, 20% do capital das startups será destinado ao fundo Ânima, sendo que 5% pode ser revertido para os professores mentores. O Titans Lab visa criar um ciclo sustentável de inovação e empreendedorismo, ampliando as oportunidades de crescimento para os estudantes e fortalecendo o ecossistema de startups em Minas Gerais.