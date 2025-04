Pesquisas confirmam oportunidades para profissionais nos EUA

É possível dar continuidade à carreira profissional ao se mudar para os Estados Unidos ou internacionalizar uma empresa que tenha nascido no Brasil. Sobretudo, é importante compreender os detalhes e as diferenças entre o mercado de trabalho brasileiro e o americano.

De acordo com o assessor financeiro Christiano Aguiar, que atua há mais de 20 anos nos EUA, um fator relevante é a ênfase à meritocracia. “O americano tende a ser mais focado nos resultados do que em suas relações interpessoais, o que significa que quem é realmente capacitado tem reais chances de desenvolvimento e sucesso”.

Ainda segundo Aguiar, que é general manager da Garavello Capital, empresa americana de assessoria financeira, mudar de país requer uma visão além da perspectiva quanto à infraestrutura, impostos e qualidade de vida do novo lugar. Para ele, informações realistas sobre o mercado de trabalho são fundamentais para o sucesso imigratório. “Tenho visto grande procura de brasileiros por oportunidades em estados como Flórida, Geórgia e Carolina do Norte. Cada um destes estados tem seus pontos fortes e suas particularidades, como incentivos fiscais e clima ameno, mas tenho alertado muitos profissionais que pensam em se mudar para os EUA para que não priorizem somente esses fatores, se esquecendo das oportunidades do mercado de trabalho tão vastas em outros polos econômicos, como Nova York e grandes centros urbanos".

O que dizem os pesquisadores?

Dados estatísticos mostram que o estado do Texas teve o maior aumento numérico do país, acima de qualquer outro estado dos EUA. Estes dados também mostraram que a Flórida registrou em 2023 o maior número de novos residentes de outros estados, com a chegada de 649.467 novos moradores que optaram pelo Sunshine State, se deslocando para cidades como Orlando, Clearwater Beach, St Pete Beach, Anna Maria Island, Sarasota, Fort Myers, Naples, Marco Island e claro, a capital Miami.

O mercado de trabalho nos Estados Unidos é dinâmico e complexo e está em constante mutação devido aos avanços tecnológicos, econômicos e sociais. Em vista disso, Aguiar destaca a importância de estar antenado às tendências e aos impactos da tecnologia, como automação e inteligência artificial, que têm criado novas oportunidades, minimizando outras. Para Aguiar a geração atual é muito rápida quando o assunto é tecnologia. “Estar preparado é fundamental e faz toda a diferença na hora de se destacar no mercado de trabalho. Nos EUA, isso tem uma relevância ainda maior porque a cultura corporativa, em geral, é muito acelerada e voltada para resultados, mais um motivo para estar antenado às tendências e não se tornar vulnerável em meio à competitividade tão comum no mercado de trabalho americano”, ressaltou o empresário que também fez questão de salientar o diferencial dos brasileiros com profissionais de grande qualificação em suas áreas de atuação e vistos com bons olhos pelos americanos e empresários brasileiros.

Profissões em alta nos Estados Unidos da América

Os setores de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, conhecidos como STEM, além da área da saúde continuam a ter grandes possibilidades para ascensão profissional. Com base em pesquisa publicada pela National Library of Medicine, o país prevê um déficit de médicos por estado em todo o seu território. De acordo com estes dados, os Estados Unidos da América enfrentarão uma escassez estimada de 139.160 médicos até 2030 e, de acordo com esses pesquisadores, este déficit ocasionará impactos variados em cada região. Sobretudo, para enfrentar este cenário, leis estaduais foram criadas com o intuito de atrair médicos de outras nacionalidades para seus postos de atendimento. Um dos pioneiros a identificar esta necessidade e abrir portas para médicos estrangeiros foi o governador do Tennessee, Bill Lee, com leis como o HB 1312, visando minimizar a falta de profissionais da área da saúde. Seguindo os mesmos passos, o governador da Flórida, Ronald Dion DeSantis, aprovou um novo pacote de lei conhecido por "Live Healthy" visando atrair médicos estrangeiros para seu estado. Com investimento de mais de 1,5 bilhão de dólares, este pacote promete fortalecer o sistema de saúde da Flórida tirando algumas exigências como a necessidade de se repetir residência médica nos EUA.

Especialistas acreditam que essas ações estaduais sinalizam diversas oportunidades para o público estrangeiro no mercado de trabalho americano. “Como assessoria financeira nos EUA procuramos entender de perto os diferentes aspectos dos nossos clientes e acompanhá-los em toda a jornada do processo de internacionalização de suas empresas e carreiras. O mercado está cada vez mais competitivo, dinâmico e altamente tecnológico, por isso, adaptabilidade e visão global de negócios são fundamentais”, explicou Christiano Aguiar.

A equipe da Garavello Capital desenvolve planejamento financeiro aliado ao planejamento imigratório para famílias, profissionais liberais e empresários e, segundo seus assessores, é de extrema importância que o profissional interessado em internacionalizar seus negócios e carreira esteja atento às constantes transformações da sociedade americana para que a busca por oportunidades seja assertiva e promissora.

Sobre a Garavello Capital

A Garavello Capital é uma empresa de consultoria independente com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. É especialista em proteção patrimonial, planejamento de aposentadoria em dólar e planejamento universitário nos EUA.

Para os interessados em saber mais sobre internacionalização de negócios e carreiras com assessoria internacional personalizada, a empresa possui o seguinte formulário para contato: https://app.pipefy.com/public/form/wdQp_gRw?

Website: https://www.linkedin.com/company/garavello-capital/