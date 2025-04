MEC cria grupo para reforçar transparência após crise com dados

Diante da controvérsia em torno da não divulgação, seguida da publicação tardia, dos dados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), o Ministério da Educação anunciou nesta quarta-feira (9/4) a criação de um comitê consultivo com o objetivo de acompanhar os indicadores da alfabetização e oferecer mais clareza sobre os números.

A iniciativa, segundo o ministro Camilo Santana, é uma resposta direta às dúvidas e críticas surgidas após a instabilidade nos resultados do Saeb, cuja metodologia tem sido alvo de questionamentos. “Criamos uma portaria ontem (8/4), um grupo de notórios especialistas na área, para tirar qualquer dúvida e dar orientações ao MEC sobre esse tema. Considero fundamental para dar transparência”, afirmou o ministro, ao comentar a decisão durante coletiva de imprensa para apresentação do Censo Escolar 2024.

A medida foi oficializada por portaria publicada nessa terça-feira (8/4) e estabelece a composição do grupo, a ser presidido pelo secretário-executivo do MEC, Leonardo Osvaldo Barchini Rosa. O comitê contará ainda com dois servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e seis especialistas externos.

O grupo terá caráter consultivo, com a função de sugerir aprimoramentos às avaliações da educação básica, sobretudo em relação ao Saeb. A criação da instância técnica veio à tona depois de o MEC, por ordem do ministro, determinar a divulgação dos resultados do Saeb, que haviam sido retidos pelo Inep sob justificativa de inconsistências estatísticas.

Segundo o presidente do Inep, Manoel Palácios, a decisão de segurar os dados foi motivada por uma distorção significativa nos resultados entre os estados. Ele atribuiu a diferença a uma mudança metodológica feita em 2021, que reduziu a amostra de alunos avaliados. A alteração teria comprometido a comparabilidade dos resultados e ampliado a margem de erro.

Embora os dados tenham sido publicados, após dois meses de atraso, ainda pairam dúvidas sobre o impacto da redução da amostra na confiabilidade dos resultados. O Inep informou que, a partir da edição de 2025, a amostragem voltará ao patamar de 2019, mas não esclareceu por que a mudança foi feita nem se os dados de 2021 sofreram prejuízos irreversíveis.

A crise em torno do Saeb ocorre em um momento de transição no modo como o governo federal mede a alfabetização. Desde 2023, o MEC adotou como oficial o chamado Indicador Criança Alfabetizada, que passa a nortear as políticas públicas voltadas à alfabetização no país. Com isso, o Saeb passa a ter função técnica e subsidiária, voltada ao aperfeiçoamento das avaliações.

A principal distinção entre os dois instrumentos está na metodologia. Enquanto o Saeb trabalha com uma amostra representativa dos alunos, o novo indicador se baseia em dados censitários — ou seja, cobre a totalidade dos estudantes. Isso torna os resultados mais abrangentes, mas também impossibilita a comparação direta com os dados anteriores do Saeb.

Além disso, o novo modelo se apoia nas avaliações estaduais, realizadas com orientação do Inep. A adesão dos entes federados, no entanto, é facultativa. Em 2023, Acre, Roraima e o Distrito Federal não participaram da avaliação nacional e não enviaram seus dados.

Segundo Camilo Santana, a nova estratégia representa um esforço de pactuação com os estados, em busca de um padrão comum e cientificamente embasado. “Nenhuma política pública tem consistência e eficácia se não tiver envolvimento dos atores federativos do país. O Inep construiu uma metodologia, uma pesquisa nacional para estabelecer um padrão de alfabetização, porque quase todos os estados têm sua política de alfabetização. O que fizemos foi construir uma política pactuada com governadores, com metas e avaliações cientificamente avaliadas pelo Inep”, afirmou.