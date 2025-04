UFMG abre concurso público com salários de até R$ 5 mil

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) publicou edital de concurso público com 22 vagas para profissionais de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04, com jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais, conforme o cargo. O período para as inscrições ainda não foi divulgado.

Para quem tem formação técnica, há vagas para técnico de laboratório nas áreas de eletrotécnica (1 vaga) e química (3 vagas), enfermagem (5 vagas), farmácia (1 vaga) e radiologia (6 vagas).

Já para quem possui formação superior, o edital prevê vagas para bibliotecário-documentalista (2 vagas), engenheiro agrônomo (1 vaga), médico do trabalho (1 vaga) e produtor cultural (2 vagas).

A seleção faz parte dos esforços da universidade para reforçar seu quadro técnico-administrativo em educação. Mais informações sobre o cronograma, requisitos e etapas do processo seletivo podem ser consultadas no edital, disponível no site oficial da UFMG.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata