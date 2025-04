Para causar boa impressão para as empresas em Minas

A Simpress, que fechou o ano passado com faturamento de R$ 1,7 bilhão, com crescimento de 12%, quer crescer no mercado mineiro. A empresa, ligada ao grupo HP, atua há 24 anos no mercado de outsourcing (terceirização) de impressoras, computadores, mobilidade (smartphones), automação, e coletores de dados e máquinas de etiquetagem. Dos 2.800 clientes que a empresa tem em todo o país, mais de 400 estão em Minas Gerais, número quarto vezes maior do que o registrado em 2019, segundo informa Sílvio Gomes, diretor comercial da Simpress para o Sudeste (exceto São Paulo), Centro-Oeste e Distrito Federal. Em todo o país, a empresa faz a gestão de mais de 700 mil dispositivos. Gomes lembra que a terceirização desses equipamentos permite às empresas focar no próprio negócio e ter uma redução de custos da ordem de 20%. “Em Minas Gerais no ano passado o crescimento foi de 11%, muito próximo do registrado no Brasil”, afirma Sílvio Gomes lembrando que o estado tem um “setor de serviços muito robusto”. De acordo com ele, além de fornecer os equipamentos, a Simpress faz o controle logístico dos mesmos assim como a reposição em caso de necessidade. Para o diretor da Simpress, o mercado de outsourcing de equipamentos de TI deve acelerar este ano, principalmente por causa da taxa de juros elevada, que encarece o custo de capital para aquisição de equipamentos. Outro fator, de acordo com ele, é a atualização tecnológica e inserção da inteligência artificial nos equipamentos.

15 milhões

15 milhões

De hectares de florestas em Minas Gerais estão aptos para o desenvolvimento de projetos florestais, segundo dados da Associação Mineira da Indústria Florestal (Amif)



Parceria

Uma economia de R$ 150 milhões na conta de energia da iluminação elétrica de Belo Horizonte em cinco anos é o resultado da atuação da BHIP na prestação do serviço. A empresa é, desde 2017, operadora da Parceria Público Privada com a Prefeitura de Belo Horizonte. Nesse período, houve uma redução de 55% no consumo de energia elétrica na rede que ilumina a cidade, hoje usando 100% de lâmpadas de led. “Além da economia, a modernização representou uma melhora significativa no prazo de resposta às demandas da população, que antes da concessão era de sete dias, e atualmente está entre 12 e 48 horas”, diz Marcelo Megatto, diretor da BHIP. De acordo com ele, houve expansão de 4% nas áreas iluminadas, passando de 182 mil para 190 mil pontos. Já a taxa de falha, que antes era de 7%, agora está em 0,5%

“Minas Gerais tem se destacado nacionalmente por oferecer segurança jurídica, infraestrutura e apoio técnico aos investidores”

Mila Corrêa da Costa,

secretária de Desenvolvimento Econômico, no lançamento de condomínio logístico em Estiva, no Sul de Minas

No cafezinho

Completando 40 anos este ano, o Business Networking International (BNI) comemora os resultados de 10 anos no Brasil e em Minas Gerais, onde a rede de empresários que indicam negócios uns aos outros durante café da manhã já movimentou R$ 1 bilhão em negócios. Em Minas, onde os grupos têm horário flexível, há 1.596 membros que geraram R$ 183 milhões nos últimos 12 meses com indicação de produtos e serviços entre eles. “O BNI tem aproximado, cada vez mais, os seus 1.596 membros em Minas Gerais, por meio de uma rede de colaboração e desenvolvimento contínuos”, afirma Eugênio Elyseu, diretor-executivo do BNI em Minas. No Brasil, o BNI tem 15.106 membros que nos últimos 12 meses ajudaram a fechar negócios da ordem de R$ 2,5 bilhões.

Vendas em alta

As vendas de lotes em Minas Gerais cresceram 54% no quarto trimestre de 2024 em relação ao trimestre anterior e 20% na comparação com o mesmo período de 2023. Os números são do levantamento feito pela consultoria Brian para a Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano de Minas Gerais (Alelo-MG). Abrangendo 300 cidades mineiras, que representam 41% da população e 55% do PIB, o levantamento mostra que o valor geral de venda (VGV) passou de R$ 469 milhões no terceiro trimestre para R$ 748 milhões entre outubro e dezembro, um avanço de 59%. No ano, a venda de lotes no estado movimentou R$ 3 bilhões, valor 20% maior do que no ano anterior. Em 2024 foram lançados 9.943 lotes, número inferior aos 11.165 colocados para venda no ano anterior.

Lucro na moda

A 33ª edição do Minas Trend, evento que reverencia a moda mineira, seu estilo e tendências, superou as expectativas iniciais e encerrou os três dias de desfiles e negócios com vendas de R$ 30 milhões, valor R$ 3 milhões acima da primeira projeção. Entre 8 e 10 de abril cerca de 5 mil pessoas passaram pelo evento realizado no BH Shopping. “Sem dúvida, tudo isso agrega valor, promove a confiança do empresário e reafirma nossa posição de destaque no cenário como vitrine da moda mineira. Destacamos, entre as inovações, a estreia da moda masculina, a consolidação do Minas Trend Kids e a ampliação dos estandes proporcionando mais conforto aos lojistas e ao público comprador”, destacou Flávio Rosce, presidente da Fiemg, que realiza o evento da indústria da moda em Minas.

