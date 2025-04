Início do período de estiagem gera preocupação nas usinas e no campo

Com o fim do período chuvoso em abril, os radares se voltam para a possibilidade cada vez maior de o país enfrentar um período de estiagem prolongado, ou uma seca mais severa a cada ano. Os reservatórios das usinas hidrelétricas do país, que ainda respondem por mais de 50% da capacidade de geração energia elétrica do país, iniciaram abril registrando pequena redução no volume de água. O patamar atual das hidrelétricas do sistema Sudeste/Centro-Oeste, responsáveis por 70% da capacidade de geração hídrica, é relativamente seguro e está longo dos anos de crise hídrica.

No primeiro dia de abril, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), as usinas do Sudeste/Centro-Oeste estavam com 68,52% da capacidade de armazenamento de água, volume um pouco melhor do que estavam em igual período do ano passado, quando fecharam o período chuvoso com 67,5% da capacidade de armazenamento. Agora, os destaques do sistema ficam por conta dos reservatórios de maior porte, como Furnas (68,18%), Emborcação (56,76%) e Serra da Mesa (71,80%). Juntas, elas respondem por 45,05% da capacidade de armazenamento de todo o sistema Sudeste/Centro-Oeste.

Cenibra anuncia mudanças na diretoria executiva

No Sistema Sul, que responde por 7% da capacidade de armazenamento das hidrelétricas do país, as usinas estão com 39,15% da capacidade, praticamente o mesmo patamar registrado ao fim do período chuvoso de 2024, quando registravam 39,4%. No Sistema Norte também as usinas estão com praticamente os mesmos níveis registrados no início de abril em 2024. Em abril do ano passado, as hidrelétricas do Norte estavam com 95,8% da capacidade de armazenamento e no início deste mês registravam 96,19%, com maior hidrelétrica do sistema, Tucuruí, iniciando o período seco com 99,31% de armazenamento.

Embora as usinas do Sistema Norte estejam como o maior nível de armazenamento, elas representam apenas 5,2% da capacidade de geração hídrica do país. No Nordeste, que representa 17,6% dos reservatórios das hidrelétricas do país, as usinas estão com 77,59% de água, patamar bem melhor do que o registrado no ano passado, quando tinha 71,3% do nível de armazenamento. Com o avanço de fontes como eólica e solar, o ONS tem condições de administrar o nível dos reservatórios das hidrelétricas para atravessar o período seco. Tanto, que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) determinou para este mês a vigência de bandeira verde nas tarifas de energia elétrica.

Alckmin sobre tarifas de Trump: 'Comércio com EUA tem de ser ganha-ganha'

Mas se o cenário é relativamente tranquilo nas hidrelétricas, no agronegócio ainda é preciso aguardar a intensidade do período seco. Estudos feitos pelo Itaú BBA mostram preocupação em relação às safras de café e de açúcar, duas commodities exportadas pelo Brasil e com preços elevados no país. “Em 2024, as chuvas nas regiões de arábica e conilon cessaram já em março, seguidas de até sete meses de seca, com retorno efetivo das precipitações apenas em outubro. A grande questão agora é saber se esse padrão se repetirá ou se a estiagem será mais curta, o que será determinante para a condição das lavouras na primavera, período das floradas”, explica Cesar de Castro Alves, gerente da Consultoria Agro do Itaú BBA.

Com relação ao açúcar, o Itaú BBA destaca que no primeiro trimestre de 2025 houve frustração com a produção de açúcar na Ásia, com estimativas revistas para baixo. Segundo Lucas Brunetti, analista da Consultoria Agro do Itaú BBA, falhas na rebrota da cana e incêndios ocorridos em agosto de 2024 aumentam a incerteza sobre a área disponível para colheita. “As chuvas de verão, fator determinante para a produtividade da safra 25/26, vieram acima da média em novembro e dezembro, mas ficaram abaixo do esperado em fevereiro e março. Se a previsão de abril se concretizar, o volume acumulado de chuvas nos canaviais do Centro-Sul pode ficar abaixo da média histórica, impactando a produtividade”. Acrescenta.]

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

R$ 22,9 bilhões

Foi a receita líquida de vendas da indústria brasileira de máquinas e equipamentos em fevereiro deste ano, com alta de 14,5% sobre o mesmo mês de 2024, segundo informou a Abimaq



Reciclagem

O Tampinha Legal, programa de caráter educativo em economia circular ultrapassou a marca de 1.700 toneladas de tampas plásticas com destinação correta. “Essa quantidade representa mais de 950 milhões de tampas plásticas que foram recolhidas ao longo de oito anos”, afirma Simara Souza, gerente do Instituto SustenPlást, que destina os recursos arrecadados para entidades assistenciais. Mais de R$ 4 milhões foram repassados.

Transportes

A Lenarge, uma das maiores empresas de transporte do Brasil, anunciou a aquisição da Zero Carbon Logistics, referência global em logística sustentável e pioneira na implementação de veículos 100% elétricos e movido a gás natural. Com a aquisição, o grupo passa a contar com mais de 2.000 colaboradores e uma frota combinada de mais de 3.000 equipamentos. A projeção é faturar R$ 2 bilhões já no primeiro ano da operação.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.