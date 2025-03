Expansão acelerada com carros esportivos de luxo

Com a previsão de inaugurar uma nova loja este ano, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o grupo Bamaq acaba de anunciar uma concessionária da marca Porsche em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com investimentos estimados de R$ 35 milhões. Com isso, a Bamaq confirma a estratégia de ampliar as unidades da divisão de automóveis de luxo e superesportivos, em especial da marca alemã Porsche para o Nordeste e Centro-Oeste. O processo teve início em novembro de 2023, com abertura do Porsche Center Salvador, na capital baiana, com investimentos de R$ 40 milhões. A expansão da Bamaq ocorre no embalo do crescimento das vendas da marca alemã no Brasil. No ano passado, a Porsche entregou 6.172 carros ao mercado brasileiro, com crescimento de 20% em relação a 2023. Com isso, a marca alemã registrou o nono recorde consecutivo de vendas desde o início das operações no país, em 2015. O Porsche Cayenne foi o modelo mais vendido, com 1.618 unidades entregues. O icônico esportivo 911, cujo modelo Carrara foi apresentado esta semana no Porsche Center Belo Horizonte, registrou 1.474 unidades vendidas. O SUV Macan ocupa a terceira posição com 1.362 unidades, seguido de perto pelos esportivos 718, com 1.214 veículos entregues. “Com toda certeza oferecemos experiências inesquecíveis para os clientes e fãs da marca, contando com o nosso know-how adquirido desde 2018 com o Porsche Center Belo Horizonte” diz Clemente de Faria Jr, CEO do Grupo Bamaq. Até 2025, o grupo, que conta também com divisão de máquinas pesadas, prevê investimentos de R$ 700 milhões.

Para os pés

Com a projeção de fechar este ano com um faturamento de R$ 15 milhões, a New Shoes, rede de lavanderias especializada na limpeza e cuidados com tênis e outros calçados, acaba de dar o primeiro passo no mercado mineiro, com a abertura da primeira loja no estado no Bairro Buritis, em Belo Horizonte. Com um investimento estimado entre R$ 220 mil e R$ 250 mil, a loja abre com a expectativa de renovar cerca de 500 pares de tênis por mês. Um dos criadores da New Shoes, Raphael Quadros, afirma que o objetivo é mudar o hábito dos brasileiros de lavar os tênis em casa. “Todo mundo usa tênis, que é um item indispensável, mas a higienização é delicada e exige cautela para um resultado positivo. Por isso, a New Shoes é tão importante. Após experimentarem nossos serviços, os clientes nunca mais vão lavar tênis em casa”, afirma Quadros.

R$ 291 milhões

é o investimento que a Lactalis Brasil vai fazer em Uberlândia, até 2027, para construir uma planta de queijo Prato com capacidade para mil toneladas/mês, ao lado da fábrica de queijos muçarela, inaugurada em 2023

Novo executivo

executivo Marcos Maciel Divulgação

A mineira Empresa 1, pioneira no sistema de bilhetagem eletrônica para transporte público no Brasil, acaba de anunciar o executivo Marcos Maciel como seu no CEO. A expectativa é de que a chegada do executivo permita à organização registrar "um crescimento significativo em 2025". Segundo a Empresa 1, Marcos traz um foco em inovação de produtos, uso de big data e melhoria nos processos operacionais. Além do sistema de bilhetagem a empresa tem soluções voltadas para o gerenciamento de operações, como telemetria e gestão de frotas. As tecnologias reduzem custos, otimizam rotas e melhoram a experiência dos passageiros para os operadores de transporte. "Precisamos colocar o passageiro no centro das inovações, sem abrir mão de otimizar as operações das empresas de transporte”, afirma Marcos Maciel.

Gestão da dívida

A Usiminas anunciou esta semana o resgate antecipado de debêntures, títulos de dívidas da empresa, no valor de R$ 300 milhões, visando manter a liquidez e garantir os investimentos em suas operações. “Seguimos executando nossa estratégia de alongamento do perfil da dívida, o que garante maior liquidez e capacidade de investimento para a companhia. Os investidores valorizam isso, por isso conseguimos os menores spreads (taxas) nas últimas emissões que fizemos”, explica o vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da Usiminas, Thiago da Fonseca Rodrigues. A Usiminas iniciou essa nova etapa em setembro de 2024, com a captação de R$ 1,8 bilhão, e teve uma recente rodada em janeiro de 2025, com captação de U$ 500 milhões, ambas partes de uma estratégia para emissão em prazos maiores.

No lucro

Com um total de créditos liberados de R$ 3,54 bilhões para mais de 5 mil empresas mineiras, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) fechou o ano passado com lucro líquido de R$ 134 milhões, resultado 38% superior ao registrado em 2023. “São resultados robustos que corroboram que o BDMG cresce, ano a ano, de forma sólida, com eficiência operacional, alta credibilidade no mercado, e cumprindo sua missão de fomentar o desenvolvimento econômico, social e ambiental de Minas Gerais”, afirma o presidente do BDMG, Gabriel Viégas Neto. Os resultados, divulgados na sexta-feira, mostram que o nível de inadimplência permanece baixo em 1,3%. O saldo médio da carteira de crédito do BDMG encerrou 2024 em R$ 7,1 bilhões, quase 20% superior ao ano anterior, quando o saldo médio foi de R$ 6 bilhões.

“Segundo dados do Women In Mining Brazil, o setor tinha representatividade feminina de 15% em 2021, número que saltou para 23% em 2024. É pouco ainda, mas é um dado que a gente precisa celebrar.”

Ana Sanches, Presidente do Conselho do Ibram e da Anglo American Divulgação

Ana Sanches

Presidente do Conselho do Ibram e da Anglo American sobre a inclusão de

mulheres nas empresas de mineração

Centro de experiência

Centro de Experiência do Cliente, em Sarzendo Empresa 1/Divulgação

Com investimentos de R$ 12 milhões, a CNH inaugurou nesta semana, em Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, seu Centro de Experiência do Cliente. No espaço, de 962 metros quadrados, vai funcionar um centro com espaços para capacitação e demonstrações de produtos e soluções da empresa, com treinamentos práticos e operacionais para o segmento de construção. Segundo a empresa, o valor do investimento engloba a revitalização da área de Product Validation, responsável pela validação dos equipamentos da CASE e da New Holland Construction, marcas da CNH. “A empresa tinha um campo de teste de produtos em Sarzendo e inspirado na experiência dos Estados Unidos, nós estamos trazendo algo diferente, para fazer o cliente conhecer o produto e ver a máquina em operação”, revela Pedro Silva, líder da New Holland Construction para a América Latina.

