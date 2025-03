EuroChem dobra produção e busca ampliar circularidade

Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais

Ao comemorar o primeiro ano de operação do complexo minero industrial de Serra do Salitre, na quinta-feira (13), a EuroChem informou que planeja dobrar a produção de fertilizantes fosfatados na unidade no Alto Paranaíba. A empresa, que fechou 2024 com volume entre 450 mil e 500 mil toneladas, planeja encerrar 2025 com até 900 mil toneladas, crescimento de 100%.

“Esse volume era esperado no primeiro ano por causa da aprendizagem na operação”, afirma Gustavo Horbach, diretor-presidente da EuroChem no Brasil. Ele lembra que a empresa capacitou mais de mil pessoas na região para trabalhar na fábrica, aprovando 400. A produção este ano ficará próxima à capacidade do complexo, de 1 milhão de toneladas/ano (15% do mercado brasileiro), que exigiu aporte de US$ 1 bilhão (R$ 5,74 bilhões pelo câmbio de sexta-feira).

Horbach diz que os investimentos este ano, que ainda estão sendo avaliados, serão significativos para manter a produção e também para tornar a operação da unidade mais sustentável. Hoje, a empresa já recircula toda a água que usa e vende, como corretivo de solo, o gesso, um subproduto da produção de ácido fosfórico.

“É um resíduo da produção que a gente vende 100% como corretivo de solo”, explica o diretor-presidente da EuroChem no Brasil. A prioridade, segundo Gustavo Horbach, é buscar o aproveitamento dos resíduos depositados na barragem de contenção. “Nossa mineração é a seco, mas no beneficiamento, na concentração do minério de 4% para 33%, que usa água, há resíduo.

E nós acreditamos que esse resíduo pode ter valor comercial e ambiental para a construção civil ou para remineralização do solo na agricultura”, afirma Horbach. Além de recircular toda a água, o complexo do Salitre gera 40% da energia que demanda.

Mobiliário

Para comemorar o Dia do Marceneiro, celebrado em 19 de março, o Sebrae Minas e o Sindicato das Indústrias do Mobiliário e de Artefatos de Madeira do Estado de Minas (SindiMov-MG) promovem, na sede do sindicato, programação de capacitações para os profissionais do segmento.

“O mercado moveleiro está em constante evolução, e a qualificação profissional é fundamental para acompanhar as novas demandas. Nosso objetivo com essa iniciativa é proporcionar acesso a conhecimentos estratégicos e contribuir para o crescimento do setor”, diz o presidente do SindMov.

Dados da Abimóvel mostram que Minas tem cerca de 3 mil empresas do setor, que empregam 36.968 trabalhadores e em 2023 produziram 56,9 milhões de peças e faturaram R$ 12,9 bilhões.

Para elas

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) está oferecendo este mês condições exclusivas de crédito para as empreendedoras mineiras, que, até o fim de março, podem acessar financiamento com taxa especial de 0,45% ao mês + Selic, com 48 meses para pagar e 12 de carência.

O BDMG oferece neste mês de março condições exclusivas de crédito para as empreendedoras mineiras BDMG/Divulgação

Além disso, as mulheres líderes de micro e pequenas empresas em Minas vão ter capacitação técnica gratuita por meio de uma parceria do banco com o Sebrae Minas.

“Reconhecer as potencialidades das empreendedoras e contribuir para que tenham condições para alavancar seus projetos são compromissos que o BDMG segue à risca o ano todo”, afirma o presidente do banco, Gabriel Viégas Neto.

“As empreendedoras têm papel fundamental na geração de emprego e renda e no fortalecimento da economia local”, acrescenta o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva.

“O B-EPIC é um programa que está muito alinhado aos nossos valores de empoderar as pessoas para que elas possam moldar um futuro mais próspero. Apoiar a formação de jovens aprendizes e formar lideranças preparadas para acolher e orientar diferentes gerações” Gustavo Werneck CEO da Gerdau, sobre o programa B-EPIC, da Fundação Dom Cabral em parceria com a empresa



Para os 50 mais

Com a escassez de mão de obra e a mudança de cultura do mundo do trabalho, o Sistema Fecomércio MG está lançando a campanha “Quem tem passado pode oferecer futuro” para contratação de pessoas com mais de 50 anos. A Campanha 50 + começa a ser divulgada este mês e, para os que querem se candidatar, a Fecomércio informa que fornecerá treinamento.

“Com a Campanha, que começa a ser implementada neste mês de março, o Senac, que já atua no treinamento e na capacitação de profissionais de todas as idades, vai focar no desenvolvimento dos trabalhadores com idade a partir de 50 anos”, informa a Fecomércio.

“Essa campanha funciona como uma ponte entre aquelas pessoas com mais de 50 anos que querem trabalhar e não estão encontrando oportunidades e o setor do comércio de bens e serviços que enfrenta escassez de mão de obra”, afirma o presidente da Fecomércio MG, Nadim Donato.





Luz inteligente

Uma parceria entre a operadora de telefonia TIM e a Sitran, empresa especializada em sinalização, gerenciamento e segurança no trânsito, prevê a instalação de 120 mil pontos de iluminação inteligente em regiões estratégicas para a modernização da infraestrutura urbana com uso da tecnologia TIM Smart Lighting. Segundo a TIM, o projeto é parte da estratégia de expansão tecnológica em Minas Gerais, com a integração de várias localidades ao novo sistema.

Com contrato assinado em março de 2023, a cidade de Barbacena está liderando a implantação do projeto no estado. A cidade já conta com mais de 14 mil pontos de iluminação instalados e ao final da execução do plano, a cidade terá 17 mil pontos e o município terá 100% da sua área urbana equipada com telemetria.

As luminárias fornecem e recebem informações para todas as funcionalidades na rede em nuvem por meio de conectividade da TIM, que tem experiência de iluminação pública em cidades como Uberlândia, Porto Alegre e Petrolina (PE).

Batendo recordes

A MRS Logística, que opera ferrovias em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, fechou o ano passado com o recorde de 202,5 milhões de toneladas transportadas, o que representa um crescimento de 2,6% sobre 2023, com destaque para o segmento de mineração, com 123,9 milhões de toneladas transportadas, ou 61,2% do total.

A MRS Logística fechou 2024 com o recorde de 202,5 milhões de toneladas transportadas MRS/Divulgação



Segundo a MRS, o volume de carga geral transportado também foi recorde em 2024, com 78,4 milhões de toneladas transportadas. Nesse segmento, o destaque foram os produtos agrícolas, com 64% desse total, e o crescimento significativo no transporte de celulose.

“Os resultados obtidos refletem o comprometimento e a excelência da MRS em todos os aspectos de sua operação, fato que só foi possível graças ao esforço contínuo de nossa equipe e ao apoio de nossos parceiros”, afirma o presidente da MRS, Guilherme Segalla de Mello. No ano, a MRS realizou investimentos de R$ 2,9 bilhões e adquiriu 13 locomotivas e 561 vagões.



