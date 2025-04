Cenibra anuncia mudanças na diretoria executiva

A Celulose Nipo Brasileira S/A (Cenibra) anunciou nessa terça-feira (1º/4) a composição da sua nova diretoria. O engenheiro Júlio César Tôrres Ribeiro será o novo diretor-presidente executivo da empresa, sendo o primeiro brasileiro a ocupar o cargo executivo de alta gestão na gigante da indústria florestal mineira.

Antes, Júlio ocupava o cargo de diretor vice-presidente da Cenibra, acumulando ainda o cargo de diretor técnico industrial e florestal. “Assumir a presidência da Cenibra é uma honra muito grande. Vou direcionar toda minha força e energia para que a empresa continue forte, perene e compromissada com a segurança de todos”, afirmou.

Outros cargos também mudaram na estrutura interna da empresa. Leandro Coelho Dalvi, que antes atuava como gerente do departamento de fabricação, será o novo diretor técnico, industrial e florestal da empresa. O executivo também é um dos primeiros brasileiros que chega em cargos altos na Cenibra.

Entre os nomes que integraram a empresa com a acionista Oji Paper Co. Ltd, Shingo Matsukura será o novo diretor administrativo e financeiro. Takashi Nakajima, que antes era o diretor-presidente executivo, será o novo diretor-presidente corporativo. Por sua vez, Jun Yoshino segue como diretor comercial.

A empresa também lançou o plano estratégico 2024-2033, chamado de BioSustentação, que reúne os compromissos de curto, médio e longo prazos da Empresa nas dimensões ambiental, social, de governança, econômica e de inovação.