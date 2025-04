Em meio à tensão com EUA, Mauro Vieira conversa com chefe comercial de Trump

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou nesta quarta-feira, 2, por telefone, com o Jamieson Greer, nomeado por Donald Trump como representante comercial dos Estados Unidos. Falaram sobre aço e alumínio, e combinaram que as equipes se reunirão virtualmente na próxima semana.

Diante do tarifaço promovido pelo governo de Trump, a Câmara dos Deputados deve votar um projeto de lei para autorizar ao Brasil a adotar reciprocidade tarifária e ambiental no comércio do Brasil com outros países. A proposta já passou no Senado, unindo governo e oposição, com 70 votos a favor e nenhum contra.