Alckmin sobre tarifas de Trump: 'Comércio com EUA tem de ser ganha-ganha'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin (PSB), defendeu nesta terça (1/4) o diálogo com o governo Donald Trump acerca do pacote de tarifas de importação que o americano irá lançar nesta quarta (2/4).

"Comércio deve ser ganha-ganha, e não olho por olho. Esse é o caminho, o do diálogo. O governo brasileiro quer o diálogo. Temos 200 anos de amizade e parceria com os EUA. O Brasil está abrindo seu comércio", disse Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

Na segunda (31/3), o governo americano listou o Brasil como país que pratica uma política tarifária danosa aos EUA, centro da argumentação de Trump em sua iniciativa no setor.

"O Brasil não é problema para os EUA, eles têm superávit tanto em bens como em serviços. O superávit é de US$ 25 bilhões [R$ 140 bilhões] para os EUA. A tarifa média final dos produtos é 2,7%", afirmou.

Ele elogiou o projeto, que começou a tramitar no Senado, visando estabelecer reciprocidade tarifária, mas buscou manter o tom diplomático. "Eu acho que você ter um arcabouço jurídico é positivo, louvo a iniciativa. Mas o caminho é o diálogo", disse.

Alckmin esteve no Rio para a abertura da LAAD, bienal do setor de defesa e segurança. Em seu discurso, elogiou o desempenho das exportações militares, que atingiram o recorde histórico de US$ 1,78 bilhão (quase R$ 10 bilhões, na cotação de hoje) no ano passado, um aumento de 22% sobre 2023, que já havia registrado uma alta de 120% ante 2022.

