Aposta na descoberta de novos usos para o nióbio

Completando 70 anos em outubro deste ano, a Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia (CBMM) está investindo para dar novos usos ao nióbio, metal associado à produção de aços especiais com alta resistência. Com investimentos de R$ 265 milhões, a CBMM, líder mundial na produção de nióbio, inaugurou no fim do ano passado uma nova unidade para a produção de óxido de nióbio, usado no ânodo (negativo) das baterias de lítio com capacidade para produzir 3 mil toneladas/ano.

Para avançar com a tecnologia, a CBMM, em parceria com a Toshiba Corporation e a Volkswagen Caminhões e Ônibus, desenvolve o primeiro ônibus elétrico do mundo com a tecnologia de óxidos mistos de nióbio e titânio em baterias de lítio. “A grande vantagem é que a carga, que antes era de sete ou oito horas, pode ser feita em menos de 10 minutos”, destaca o presidente da CBMM, Ricardo Lima. Para ele, o produto tem potencial para uso nas baterias dos veículos comerciais.

A meta da empresa, que já teve 90% da sua produção destinada ao setor siderúrgico, é chegar a 30% das suas vendas para outros usos. No ano passado, esse percentual foi de 23%. Ricardo destaca que há potencial também para o desenvolvimento de novos produtos para o setor siderúrgico, garantindo assim alcançar no futuro a ocupação da capacidade produtiva da unidade em Araxá, hoje de 150 mil toneladas/ano.

Além de Minas

Com cinco anos de operação, a Cemig SIM, empresa do grupo Cemig, está realizando estudos de viabilidade operacional em outros estados, com destaque para as regiões Sudeste e CentroOeste. Com um plano de investimentos de R$ 3,5 bilhões até 2029 e capacidade instalada de 300 megawatts/pico (MWp) operacionais, a empresa atua na minigeração fotovoltaica, com venda de energia solar remota por assinatura. “A ampliação da nossa capacidade de geração seguirá a mesma lógica da comercialização do mercado livre. Daremos nosso primeiro passo fora de Minas Gerais em regiões onde há maior conhecimento da marca e relacionamento com o mercado”, destaca Iuri Mendonça, CEO da Cemig SIM. “Temos a ambição de atingir 1 GWp de capacidade instalada com essa expansão”, acrescenta Mendonça.

Contrato novo



A Liderban gera 350 empregos diretos e mais de mil indiretos, atuando em seis cidades da Grande BH Divulgação Com a previsão de investimentos de R$ 30 milhões neste ano, a Liderban, prestadora de serviços de locação de banheiros e saneamento móvel, é a nova responsável pelo atendimento da Anglo American nas instalações de Conceição do Mato Dentro. Segundo a Liderban, a entrada em Conceição do Mato Dentro e a chegada aos estados do Pará e de Goiás reforça os planos da empresa para cidades mineradoras, movimento que deve elevar o faturamento em 15% em 2025. “Nosso foco é ampliar a participação no mercado, expandindo nosso portfólio de produtos e fortalecendo nossa presença no setor”, afirma Ludmila Neves, diretora de operações da Liderban. Principal fornecedora de soluções sanitárias para o carnaval de Belo Horizonte neste ano, a Liderban gera 350 empregos diretos e mais de mil indiretos, atuando em seis cidades da Grande BH.

“O Fiemg Anjos é uma ponte entre o capital e a inovação. Ao conectar empresários a startups com soluções aplicáveis à indústria, fortalecemos o ecossistema de inovação e abrimos espaço para o surgimento de novas tecnologias” Júnia Cerceau, gerente de Promoção de Negócios da Fiemg, sobre programa de investidor-anjo da federação



Nova indústria



Pouco mais de um ano depois do lançamento da nova política industrial brasileira, R$ 1,2 bilhão foram liberados pelo Banco do Nordeste (BNB) para projetos em Minas Gerais no âmbito da Nova Indústria Brasil (NIB). Desse total, R$ 776 milhões foram destinados a projetos voltados para descarbonização, bioeconomia e transição energética. O total de contratações do Nova Indústria Brasil em Minas representa 12,6% do total liberado pelo BNB desde janeiro de 2024, quando foi lançada a NIB. Até agora foram contratados R$ 9,5 bilhões em projetos para estimular cadeias produtivas sustentáveis, descarbonização e infraestrutura voltada para melhoria social. “Sabemos que é importante tornar nossa indústria mais competitiva, e isso passa por investimento em inovação e práticas de sustentabilidade”, destaca o presidente do BNB, Paulo Câmara.

Com apetite

A rede de lanchonetes Bob’s tem conseguido chegar a cidades com mais de 80 mil habitantes Divulgação A rede de lanchonetes Bob’s está com apetite pelo mercado mineiro. Com investimentos de R$ 12 milhões, a rede vai inaugurar 25 pontos de venda no estado este ano, entre lojas especializadas, drive-thru e quiosque. Com isso, rede, que hoje conta com 71 unidades em 24 cidades mineiras, ampliará para 96 o número de pontos de venda em Minas. A expectativa é de que as novas unidades representem um acréscimo de faturamento de R$ 2,5 milhões este ano. “Minas Gerais é um mercado estratégico para o Bob’s e nosso foco está especialmente no interior do estado, onde há grande potencial de crescimento”, diz o diretor de expansão do Bob’s, Fabiano Lima. De acordo com ele, a rede tem conseguido chegar a cidades com mais de 80 mil habitantes. Hoje, Minas responde por 10% das vendas do Bob’s no Brasil.

