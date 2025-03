Consultor de moda elege melhores looks de Fernanda Torres

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.





Ainda faltam algumas horas para saber se Fernanda Torres chegará ao Brasil trazendo um Oscar na bagagem de mão. Mas, sem o menor erro, certo é que a brasileira, indicada ao prêmio de Melhor Atriz por “Ainda estou aqui”, volta para casa como uma das estrelas mais elegantes que pisaram nos tapetes vermelhos mundo afora. Isso pôde ser comprovado na campanha internacional do longa dirigido por Walter Salles.

Além da expectativa sobre o destino da estatueta que será entregue hoje (2/3), em Los Angeles, há outra curiosidade: quem vestirá Fernanda, dona de estilo incomparável, nesta noite especial? Na bolsa de apostas, os votos vão para Chanel, marca francesa que teve a brasileira na primeira fila durante apresentação de alta-costura em Paris, em janeiro.



Admiradora de Fernanda não só por Eunice Paiva, mas sobretudo pela eterna Fátima de “Tapas e beijos”, a coluna torce para que o Oscar seja dela. Ouvimos Rodrigo Cezário, um dos nomes mais respeitados da moda em Minas Gerais, sobre os looks da nossa estrela.

“Cada escolha reflete o equilíbrio entre a seriedade do filme e o estilo pessoal de Fernanda”, diz Cezário. “Meus looks preferidos de Fernanda Torres na campanha para o Oscar refletem a sobriedade do tema e da personagem”, revela.

Às vésperas da cerimônia do Oscar, neste domingo (2/3), na qual concorre ao Oscar de Melhor Atriz, Fernanda Torres foi anunciada como o novo rosto da Arezzo. Substitui Gisele Bündchen como a estrela da campanha de inverno da marca, que foi criada nos anos 1970 em Belo Horizonte. Arezzo/reprodução Fernanda vestiu Dior na cerimônia do Prêmio Bafta, o 'Oscar britânico', em Londres Ben Stansall/AFP Fernanda vestiu Alexandre Herchcovitch no tapete vermelho do Festival de Veneza, na Itália, onde 'Ainda estou aqui' estreou em setembro de 2024 Alberto Pizzoli/AFP Fernanda vestiu Chanel no Festival de Palm Springs, na Califórnia, do qual participou ao lado de Walter Salles, diretor de 'Ainda estou aqui' Redes sociais/reprodução Fernanda vestiu Olivier Theyskens quando ganhou o prêmio de Melhor Atriz no Globo de Ouro, em Los Angeles Amy Sussman/Getty/AFP Fernanda vestiu Bottega Veneta no Festival de Cinema de Londres Redes sociais/reprodução Fernanda vestiu Phoebe Philo na sessão especial de 'Ainda estou aqui' em Londres Redes sociais/reprodução Fernanda vestiu McQueen para evento da Academia de Artes e Ciências Cinematógráficas Instagram Fernanda Torres/reprodução Fernanda com o tradicional look Chanel para evento pré-Bafta, em Londres Instagram/Fernanda Torres Fernanda vestiu The Row para o jantar dos indicados ao Oscar 2025, em Los Angeles Valerie Macon/AFP Voltar Próximo

Os mais mais



O vestido minimalista de Alexandre Herchcovitch que a atriz usou no Festival de Veneza, há seis meses, tem corte perfeito e elegante, simbolizando sofisticação, comenta o consultor de moda.

Já o smoking estilizado da Bottega Veneta, com o qual ela compareceu ao Festival de Cinema de Londres, trouxe um toque masculino, mantendo a elegância.

“O look esportivo e sofisticado da Phoebe Philo, em cetim preto, no lançamento europeu do filme, refletiu seu estilo despojado. No Globo de Ouro, ela apostou no visual sensual, porém sóbrio. Por fim, o colorido look Chanel no Festival de Palm Springs trouxe alegria, enquanto o Dior sob medida no Bafta reforçou a elegância e a exclusividade”, destaca Rodrigo Cezário.

