Todas as pessoas devem se vacinar, anualmente, contra a gripe?

Estamos chegando na temporada em que o vírus da influenza circula mais. Nesta semana, teve início a campanha de vacinação contra a gripe promovida pelo Governo Federal para os públicos-alvo. É fundamental reforçar a importância da imunização para a saúde pública, já que a vacinação anual contra a influenza é uma das medidas mais eficazes para prevenir complicações graves, reduzir internações e óbitos associados ao vírus.

Segundo o epidemiologista do Hermes Pardini, José Geraldo Leite Ribeiro, embora, geralmente, o vírus cause formas mais graves da gripe em indivíduos abaixo de dois anos e acima de 60 (incluídos nos públicos-alvo da campanha no SUS), vale alertar que qualquer pessoa pode ter uma gripe grave. “Por isso, é importante que a vacina influenza ou vacina gripe, como é popularmente conhecida, seja aplicada em todas as pessoas acima dos seis meses de idade”. As pessoas que não se enquadram na faixa etária para receber a vacina pelo SUS, podem recorrer à rede privada.

O médico esclarece ainda que, acima de 60 anos de idade, as vacinas tradicionais da gripe têm uma proteção menor do que abaixo desta idade. E de acordo com ele, em decorrência disso, foi criada uma vacina especial para o maior de 60 anos de idade, a Efluelda - vacina Alta Dosagem, com 4 vezes mais antígenos que a vacina quadrivalente normal. Portanto, ela é mais eficaz do que a vacina comum e só está disponível nos serviços privados de vacinação.

A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório com alto potencial de transmissão. Seus principais sintomas incluem febre, dor de garganta, tosse, dores no corpo e na cabeça. A vacinação não só protege o indivíduo vacinado, mas também contribui para a diminuição da disseminação do vírus na comunidade, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.

Vacinas disponíveis:

- Vacina Trivalente: oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), protege contra três cepas do vírus influenza: duas do tipo A (H1N1 e H3N2) e uma do tipo B.

- Vacina Tetravalente: disponível na rede privada, inclui uma segunda cepa do tipo B, oferecendo cobertura contra quatro variantes do vírus.

- Vacina Quadrivalente Alta dosagem: disponível na rede privada, é uma vacina de alta concentração, que garante uma resposta imune mais potente e eficaz para pessoas maiores de 60 anos.

A vacina influenza tetravalente 2025 é composta pelas cepas:

Cepa tipo (A/Victoria/4897/2022) (H1N1)

Cepa tipo (A/Croatia/10136RV/2023) (H3N2)

Cepa tipo (B/Michigan/01/2021) (Linhagem Victoria)

Cepa tipo (B/Phuket/3073/2013) (Linhagem Yamagata).



A vacina tetravalente, disponível na rede privada, possui proteção contra quatro diferentes cepas do vírus influenza: 2 cepas A (H1N1 e H3N2) e 2 linhagens B (Yamagata e Victoria), o que significa 1 linhagem B a mais que as vacinas trivalentes.

A Organização Mundial da Saúde monitora as cepas em circulação e recomenda a composição das vacinas para cada temporada, garantindo maior eficácia na proteção. A composição é revisada anualmente pela OMS através de intenso sistema de vigilância epidemiológica, o qual define as cepas circulantes tanto no Hemisfério Sul, quanto no Norte. A atualização anual da vacina é necessária devido às constantes mutações do vírus influenza.

“É importante destacar que a vacina contra a gripe é segura e não causa a doença. Os imunizantes passam por rigorosos processos de avaliação e são monitorados continuamente quanto a efeitos adversos. Ao se vacinar, você protege a si mesmo e contribui para a saúde coletiva, ajudando a reduzir a circulação do vírus e a prevenir surtos. Não deixe de participar da campanha de vacinação e incentive colegas, amigos e familiares a fazerem o mesmo”, recomenda o especialista.