BH amplia vacinação contra a gripe para todos os públicos prioritários

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai ampliar, a partir desta segunda-feira (14/4), a aplicação da vacina contra a gripe para todos os grupos definidos pelo Ministério da Saúde como prioritários. A ampliação foi possível com a chegada de mais 220 doses do imunizante.

Com a nova convocação, também podem se vacinar:

Professores do ensino básico, fundamental e superior;

Pessoas com deficiência permanente;

Pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais;

Trabalhadores do transporte coletivo;

Caminhoneiros;

Trabalhadores dos Correios;

Profissionais das forças armadas, segurança e salvamento;

Povos indígenas e quilombolas

A PBH reforça que as crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias; trabalhadores da saúde; idosos; gestantes e puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto), seguem sendo vacinados. Esses foram os primeiros públicos convocados para receber o imunizante contra a gripe durante a campanha de 2025.

O Executivo Municipal ainda lembra que a vacina é segura e previne contra três vírus: H1N1, H3N2 e influenza B.

As doses estarão disponíveis para todos os grupos convocados nos 153 centros de saúde da cidade, no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e em alguns pontos extras. Os endereços e horários de funcionamento das unidades podem ser verificados no portal da PBH.





Documentos necessários

Para ser vacinado é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacina. Os trabalhadores da saúde, do transporte coletivo, dos Correios, além de professores, caminhoneiros e profissionais das forças armadas, de segurança e de salvamento, também devem apresentar um comprovante da função exercida.

Já as puérperas devem estar com a certidão de nascimento do bebê ou registro do hospital onde ocorreu o parto. As pessoas com deficiência permanente, doenças crônicas e condições clínicas especiais devem apresentar laudo que comprove a condição ou receita médica.

Vacinação de rotina

O Ministério da Saúde incorporou a vacina contra a gripe ao calendário básico de vacinação de crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, idosos e gestantes. Assim, a imunização desses públicos pode ser feita durante todo o ano, e não somente durante a campanha de vacinação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A PBH ressalta que para fazer as aplicações nesses grupos de forma rotineira, o município dependerá do envio de doses de vacina contra a gripe, por parte do governo federal e do estado, para manter o abastecimento das unidades.