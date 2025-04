Temporal derruba estrutura de circo de ex-BBB em MG

Um temporal atingiu Tocantins (MG), cidade na Zona da Mata, na tarde dessa quinta-feira (10/4), e destruiu parte da estrutura do Circo Ônix, comandado pelo ex-participante do Big Brother Brasil 25, Edilberto, conhecido como Edy.

A lona, cadeiras e equipamentos do circo foram danificados pela força do vento, que surpreendeu a equipe durante a montagem do espetáculo. O circo havia sido instalado na cidade na última sexta-feira (4) para uma temporada curta.

Em vídeos publicados em redes sociais, Edy mostra os estragos causados pelo vendaval e relata a situação com emoção. “Aí turma caiu o Circo Ônix, destruição total infelizmente ”, declarou. Ninguém se feriu.

Em meio aos destroços, o artista reforçou o compromisso com o público. “Nosso palco foi ao chão, mas o sorriso continua. Agora é buscar uma nova lona para seguir fazendo o que amamos”, afirmou. O temporal também provocou danos em outras cidades da região. Em Juiz de Fora, o vento chegou perto dos 100 km/h, provocando quedas de árvores e destelhamentos.

Edy participou do BBB 25 junto com a filha, Raissa Simões. Naturais de Elói Mendes e moradores de Ubá, ambos foram eliminados na segunda semana do reality show, com 50,7% dos votos. Palhaço desde os 5 anos, Edilberto é representante da sexta geração de uma tradicional família circense mineira.