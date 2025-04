Tempo em MG: 31 cidades estão sob alerta de chuva intensa; veja lista

Trinta e uma cidades de Minas Gerais estão sob alerta de chuva intensa, também conhecido com alerta amarelo, para temporal até às 10h do sábado (12/4). O alerta, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa sobre a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.

Dentre elas, cinco estão sob alerta de perigo potencial. Os alertas classificados como de 'perigo' e de 'perigo potencial' definem volume de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, respectivamente.

Diante dos perigos provocados pelas chuvas intensas, o órgão pede que a população redobre o cuidado durante os temporais. Em caso de rajadas de vento, o instituto ainda alerta que há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Cidades sob alerta de chuva intensa

Águas Vermelhas

Almenara

Bandeira

Bonito de Minas

Cônego Marinho

Divisa Alegre

Divisópolis

Espinosa

Gameleiras

Itacarambi

Jacinto

Jaíba

Januária

Jordânia

Juvenília

Mamonas

Manga

Mata Verde

Matias Cardoso

Miravânia

Montalvânia

Monte Azul

Montezuma

Ninheira

Pai Pedro

Pedra Azul

Salto da Divisa

Santa Maria do Salto

Santo Antônio do Retiro

São João das Missões

São João do Paraíso

Cidades sob alerta de 'perigo'

Nanuque

Palmópolis

Santo Antônio do Jacinto

Serra dos Aimorés

Umburatiba