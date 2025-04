BH: novo posto de vacinação contra a gripe começa a funcionar no dia 28

Um novo posto extra de vacinação contra a gripe será disponibilizado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) exclusivamente para o público convocado a partir de 18 anos. O novo local começa a funcionar na próxima segunda-feira (28/4) na Faculdade Estácio, localizado no bairro Floresta, Região Leste da capital.

Para receber o imunizante é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacina. As doses serão aplicadas de segunda a sexta, das 8h às 12h.

A prefeitura informa que os trabalhadores da saúde, do transporte coletivo, dos Correios, professores, caminhoneiros e os profissionais das forças armadas, de segurança e de salvamento, devem apresentar um comprovante da função exercida.

Da mesma forma, as puérperas devem estar com a certidão de nascimento do bebê ou registro do hospital onde ocorreu o parto, e PcDs devem apresentar laudo que comprove a condição ou receita médica.

A vacinação contra a gripe tem como objetivo reduzir as complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza. O imunizante é trivalente e protege contra três vírus (H1N1, H3N2 e vírus influenza B).