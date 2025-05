BH: novo centro de saúde é inaugurado no Céu Azul

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

O Bairro Céu Azul, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, conta com um novo centro de saúde. Na manhã desta segunda-feira (26/5), o prefeito Álvaro Damião (União Brasil) entregou a nova sede da unidade e visitou as suas dependências. O espaço é a 54ª reconstrução feita por meio de Parceria Público-Privada (PPP).

“Agora, os 18 mil usuários cadastrados na unidade, além dos trabalhadores de saúde, contarão com uma estrutura física moderna para prestar um atendimento mais qualificado e humanizado”, divulgou a prefeitura de BH. De acordo com Damião, a construção da nova unidade começou em maio de 2024 e contou com o investimento de R$ 12 milhões. Durante a visita, o prefeito comemorou a entrega.

“Começar a semana inaugurando um centro de saúde com a qualidade dos nossos centros de saúde é prazeroso demais. É sinal de que nós estamos no caminho certo, que Belo Horizonte evoluiu muito nesses últimos dois anos e vai evoluir muito mais. No nosso mandato, saúde não é só prioridade, saúde é prioridade das prioridades”, disse Damião.

O novo centro de saúde

A unidade agora conta com uma quantidade maior de consultórios, passando das atuais 14 para 17, segundo a prefeitura. A nova unidade tem, ainda, espaços para atendimentos odontológicos, salas de espera, triagem, procedimentos, curativo, coleta e vacina, farmácia, área para Zoonoses e setores administrativos.

A unidade reúne o atendimento de cinco equipes de Saúde da Família, três equipes de Saúde Bucal, ginecologista, clínico de apoio, psiquiatra e pediatra.

“O temos aqui é um mini hospital. Aqui são seis ambulatórios para odontologia, coisa que ninguém tem, mas Belo Horizonte tem. A gente está investindo muito em saúde e na qualidade de vida daqueles que trabalham na saúde. Não é só quem vai ser atendido, é a qualidade de vida dos colaboradores”, afirmou o prefeito.

O modelo adotado em Belo Horizonte prevê que as obras, os serviços não assistenciais e a manutenção das unidades fiquem sob a responsabilidade da parceria privada. Já o atendimento aos usuários segue a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, com a prestação de 100% do serviço pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outros centros de saúde

Ainda na manhã desta segunda-feira, Damião assinará a ordem de serviço para a construção de outros três centros de saúde iguais ao inaugurado no Bairro Céu Azul. “A gente vai buscando os pontos de mais carência da cidade para colocar esses equipamentos novos, modernos, bonitos para poder atender as pessoas”, disse o prefeito.