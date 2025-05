Damião quer que BH aumente a presença na 'rota internacional do turismo'

"Queremos Belo Horizonte na rota internacional do turismo". É o que afirmou o prefeito da capital, Álvaro Damião (União Brasil), nesta quinta-feira (22/5), em visita ao Mercado Central. O chefe do Executivo foi ao local acompanhado do presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, e compartilhou o objetivo da parceria em internacionalizar a marca de BH.

"Sempre venho para cá, sento em um dos bares ali dentro, fico quietinho com minha namorada, tomo minha cerveja e como um fígado com jiló, e converso com as pessoas sobre a cidade", compartilhou o prefeito.

Damião ainda comemorou a companhia de Freixo. "Receber o presidente da Embratur é uma alegria para nós, porque os belo-horizontinos querem a cidade de volta na rota cultural, dos eventos e do turismo. É um sinal de que queremos e vamos conseguir chegar ao que pretendemos: internacionalizar a marca de BH", disse.

O prefeito afirmou que não deixará a capital mineira ficar "esquecida". "Pretendemos abrir a cidade para as pessoas. BH, por muito tempo, foi a cidade do 'não'. Hoje, mudamos completamente essa filosofia. Vamos implantar essa ideia na cabeça do belo-horizontino: BH, a cidade do 'sim'", afirma ele.

Marcelo Freixo, por sua vez, comentou a importância do Mercado Central. "O mercado tem um potencial enorme, porque possui uma história muito grande. Mercado sem história não é um bom mercado municipal, e aqui ele conta a história da cidade", destaca.

Durante a visita, a dupla passou pelo clássico Café Dois Irmãos, acompanhados da presidente da Belotur, Barbara Menucci e do diretor do Mercado Central, Geraldo Figueiredo Campos.

Segundo o presidente da Embratur, hoje, o turismo é uma relação de experiência. "Aqui em BH temos gastronomia, natureza e cultura. Esses três elementos são importantes para identificar um Brasil que não é só sol e praia, e isso é muito forte em Belo Horizonte", explica.

Carnaval

Uma das iniciativas da parceria para internacionalizar a capital mineira, será, segundo Freixo, trazer jornalistas portugueses para cobrir o Carnaval de BH.

"Isso porque é uma festa crescente, um carnaval expressivo, uma festa de rua muito brasileira, organizada, familiar e segura", adianta.

