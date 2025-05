Família espanca homem com barra de ferro em Minas

Um homem de 33 anos foi espancado por uma família em Uberlândia (MG), na Região do Triângulo, na noite desse domingo (26). De acordo com o boletim de ocorrência, pai e filhos cometeram as agressões que deixaram a vítima com traumatismo craniano. A mãe da família também participou da violência e agrediu a esposa da vítima, de 37 anos.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem caminhava pelo condomínio onde mora com a esposa, em direção ao apartamento, quando encontrou com um adolescente de 13 anos. O menino começou a gritar alegando que o homem estava o encarando e começou a tirar satisfação. O irmão do adolescente, de 18 anos, apareceu no local com uma barra de ferro e começou a agredir o homem.

Em seguida, o pai, de 40, apareceu e a vítima foi agredida com o objeto na região da nuca, quando caiu no chão. Os três começaram a dar socos e chutes no corpo e na cabeça do homem, resultando em lesões graves, ferimentos por todo o corpo e traumatismo craniano. Ao tentar impedir a ação, a mulher da vítima entrou na frente do marido para tentar defendê-lo, mas foi agredida pela mãe do adolescente, de 44, recebendo socos e chutes.

Conforme populares se aproximavam, a mãe mandou o jovem e o marido irem embora, pois “se os pegassem ali, daria ruim”. Ela entrou no apartamento com o adolescente, mas escondeu a arma do crime. A mulher alvo das agressões chamou o Corpo de Bombeiros para socorrer o marido, que foi entubado em estado grave. Ela teve uma lesão no pé esquerdo e diversos ferimentos pelo corpo.

Duas testemunhas, uma mulher, de 29 anos, e um homem, de 27, confirmaram a versão do casal vítima da violência. De acordo com a testemunha de 29, o homem apenas olhou para o menor e disse que a família é causadora de problemas no condomínio. Segundo a mulher, as agressões só pararam porque a esposa entrou na frente da vítima. Outras pessoas, além das duas testemunhas, também confirmaram o fato.

A mãe foi presa em flagrante, mas negou os fatos e disse que não tinha nada a declarar. O menor foi apreendido e os homens não foram encontrados, mas devem responder pelos crimes de agressão e ameaça.