BH inicia reforma de dois centros de saúde e obra de uma nova unidade

Belo Horizonte contará com três novos centros de saúde até maio de 2026. Na manhã desta segunda-feira (26/5), o prefeito Álvaro Damião (União Brasil) assinou a ordem de início de obras das unidades Jardim Felicidade, Minas Caixa e Parque Centenário.

A estimativa da prefeitura da capital é de que quase 30 mil usuários das regionais Leste, Norte e Venda Nova sejam beneficiados com as novas unidades. Nos bairros Jardim Felicidade e Minas Caixa, as sedes serão reformadas.

Já a unidade do Parque Centenário será um novo centro de saúde na cidade. “A unidade do Parque Centenário se somará ao centro de saúde que está em construção na área do antigo Aeroporto Carlos Prates, alcançando 155 unidades básicas de saúde em funcionamento em BH”, explicou a prefeitura.

A previsão é de que as obras sejam concluídas em até 12 meses, com um investimento de R$ 12 milhões por unidade. "Ano que vem, se Deus quiser, estaremos aqui para inaugurar o centro de saúde do Jardim Felicidade", disse Damião.

Os três centros de saúde fazem parte de um pacote que prevê a construção de mais 10 unidades em Belo Horizonte, conforme aditivo contratual assinado em fevereiro de 2025. A PBH já entregou 54 centros de saúde e, no momento, há cinco centros passando por obras. Após a finalização de todas as intervenções previstas, a capital contará com 69 novas unidades básicas de saúde.

Também na manhã de hoje, o prefeito entregou a nova sede do centro de saúde do Bairro Céu Azul, na Região de Venda Nova. “Começar a semana inaugurando um centro de saúde com a qualidade dos nossos centros de saúde é prazeroso demais. É sinal de que nós estamos no caminho certo, que Belo Horizonte evoluiu muito nesses últimos dois anos e vai evoluir muito mais. No nosso mandato, saúde não é só prioridade, saúde é prioridade das prioridades”, disse Damião.

Parceria Público-Privada

As obras anunciadas hoje serão feitas com base na Parceria Público-Privada (PPP). Firmado em 2016, o contrato PPP tem duração de 20 anos e valor estimado em R$ 2,19 bilhões. A proposta inclui a prestação de serviços não assistenciais de apoio e infraestrutura, antecedidos pela construção e/ou reconstrução das unidades. A modalidade adotada é a concessão administrativa, garantindo a manutenção e operação predial das unidades por toda a vigência contratual.

“Destaca-se que, em 2024, todos os centros de saúde da PPP passaram a contar com sistemas modernos de climatização, ampliando o conforto térmico e a eficiência energética nas unidades”, divulgou a prefeitura.