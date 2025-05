Zema defende 'liberdade' em abordagens policiais e mudanças na legislação

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), participou da entrega de 223 novos veículos à Polícia Militar, nesta segunda-feira (5/5), no Palácio da Liberdade, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e defendeu que os agentes tenham mais “liberdade” para abordarem criminosos. Para o chefe do Executivo mineiro, o estado precisa confiar e ter orgulho da PM.

“Hoje, muitas vezes, você aborda alguém que tem uma característica X e amanhã pode ser processado de ser ‘x-fóbico’. Se a característica é Y, de ser ‘y-fóbico’. Daqui a pouco não pode abordar mais ninguém. O que eu tenho lutado é por mais condições de liberdade. Se o estado, se eu tenho de confiar em alguém, não é em criminoso, é na nossa Polícia Militar”, disse.

Segundo Zema, a legislação do país não avança no combate à criminalidade. O governador cita uma suposta “resistência” no legislativo federal e no judiciário em deixar criminosos presos por mais tempo. “Acho que a função de vocês (policiais) deve ser extremamente frustrante. Prender, levar para audiência de custódia e depois o criminoso está na rua novamente”, afirma.

O governador mineiro defendeu mudanças na legislação e lembrou que o grupo de chefes de estado do Sul e do Sudeste, o Cosud, já levou ao Congresso e ao Ministério da Justiça propostas no que tange a área da segurança pública.

Reunião de governadores

Em novembro do ano passado, os governadores se reuniram em Florianópolis, Santa Catarina, e expressaram preocupação com a PEC da Segurança Pública. Os políticos afirmaram que a proposta “trará diversas alterações significativas no sistema da segurança pública no Brasil, gerando uma série de incertezas para as gestões estaduais”.

A PEC foi apresentada pelo ministro Ricardo Lewandowski em outubro. Segundo o Palácio do Planalto, a proposta tem três pilares: criar o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), atualizar atribuições da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e constitucionalizar o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário Nacional. A proposta também quer padronizar protocolos, dados e estatísticas.

“Nós governadores, principalmente do Sul e Sudeste, já pleiteamos ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, ao ministro da Justiça, a revisão dessa situação absurda e outras mais também. Não só essa de prender quem cometeu reiteradas vezes o mesmo delito, como também alguém que rompeu tornozeleira eletrônica deve ter automaticamente a prisão decretada”, completou Zema.

Viaturas

Segundo o governo de Minas, foram investidos cerca de R$ 18,5 milhões para a aquisição das novas viaturas. Os recursos são oriundos de convênios e emendas parlamentares, tanto estaduais como federais.

Participaram do evento ao lado de Zema o deputado federal Diego Andrade (PSD-MG) e a deputada estadual Ione Pinheiro (União Brasil). Também compareceram os vereadores Braulio Lara (Novo) e Cláudio do Mundo Novo (PL).