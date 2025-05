‘Gangue da Marcha Ré’ atua novamente e arromba farmácia

Uma unidade da Drogaria Araújo na Avenida Raja Gabaglia, altura do Bairro Santa Lúcia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi invadida por um carro durante a madrugada desta sexta-feira (09/05). Segundo a Polícia Militar, as características da ação correspondem à forma como age a “gangue da marcha ré”.

Ainda de acordo com os militares, um Fiat Uno azul bateu em alta velocidade na porta da loja para forçar a entrada. Câmeras de segurança registraram quatro indivíduos, aparentemente menores de idade, atuando no furto.

Com o acionamento do alarme, a Polícia Militar e o gerente da unidade compareceram ao local, onde encontraram a mercadoria revirada, mas os autores já haviam fugido. A hipótese é de que os suspeitos moram no aglomerado da Ventosa, no Bairro Jardim América, na Região Oeste da capital.

Foi verificado que o carro utilizado na ação tinha queixa de roubo. O gerente da loja informou que o prejuízo ainda não foi contabilizado. A unidade já havia sido alvo da gangue em junho de 2024.

A delegada Bianca Prado informou que a Polícia Civil já atua na apuração dos fatos que envolvem a "Gangue da Marcha Ré". "Sabemos que, muito provavelmente, os mesmos autores praticaram três crimes esta semana com o mesmo modus operandi". disse a delegada. "A gente sabe que é um crime que gera repercussão e sensação de insegurança na população e, por isso, reafirmamos nosso comprometimento de empenho ate que os fatos sejam esclarecidos", completa.

Gangue da Marcha Ré

Na madrugada de quarta-feira (7/5), a “Gangue da Marcha Ré” utilizou o método que deu nome ao grupo para arrombar uma loja de roupas no Bairro Estrela do Oriente, localizado na Região Oeste de BH.

Os suspeitos furtaram diversos itens, incluindo roupas, calçados, um computador e uma impressora e o valor do prejuízo foi estimado em R$ 100 mil. Após o crime, os suspeitos fugiram em direção ao Aglomerado Ventosa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em 11 de novembro de 2024, o grupo arrombou e furtou duas lojas da rede “O Boticário”: uma na na Rua Úrsula Paulino, no Bairro Betânia, Região Oeste, e outra na Rua Coração Eucarístico de Jesus, no bairro Coração Eucarístico, na Região Noroeste. O prejuízo, segundo o supervisor da loja, Mário Tiago Costa, somente na estrutura da loja, foi estimado em R$ 20 mil.