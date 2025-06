PRF intercepta carga com mais de 97 mil bebidas na BR-251, em MG

Uma carga com 97.776 unidades de bebidas, entre cervejas, guaraná e cachaça, foi apreendida na BR-251, em Santa Cruz de Salinas, no Norte de Minas, na noite do último sábado (14/6). A informação foi divulgada nesta segunda-feira (16/6) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). As bebidas estavam sem documentação fiscal.

Durante fiscalização, no km 256 da rodovia, a equipe da PRF deu ordem de parada ao conjunto de veículos formado pelo caminhão atrelado a um semirreboque.

Questionado pelos policiais, o motorista apresentou uma nota fiscal “inadequada para o transporte interestadual de mercadorias”.

A carga era composta por: 3.432 fardos de cerveja Antarctica original (41.184 latas); 2.860 fardos de cerveja Skol (34.320 latas); 1.144 fardos de guaraná Antarctica (13.728 latas); 572 fardos de guaraná Antarctica zero (6.864 latas); e 140 caixas de aguardente Velho Carreiro (1.680 garrafas).

“Diante da irregularidade constatada, foi caracterizada, a princípio, a ocorrência de transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal, infração prevista na legislação tributária e fiscal. A carga e o veículo foram retidos para encaminhamento aos órgãos competentes para as providências legais”, esclareceu a PRF.

