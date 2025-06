Três pessoas morrem em acidente na BR-116 em Minas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizados para socorrer as vítimas de um acidente grave, no fim da madrugada deste domingo (22/6), na BR-116, na Região do Vale do Rio Doce.



As informações iniciais são de que um veículo teria capotado nas proximidades entre Frei Inocêncio e Mathias Lobato, na altura do km 370, perto do posto Turmalina. Três mortes foram confirmadas.



Testemunhas relataram que os ocupantes do carro voltavam de uma festa na cidade de Jampruca, e o motorista perdeu o controle da direção. A princípio, os mortos seriam duas mulheres, de 16 e 22 anos, e um homem, também de 22 anos.



De acordo com a PRF, o carro capotou diversas vezes e parou na mata ao lado da rodovia. A presença do Corpo de Bombeiros foi solicitada pela perícia da Polícia Civil para retirar os corpos das jovens, que ficaram presos às ferragens do automóvel. O outro corpo foi localizado em meio à vegetação - o jovem teria sido projetado para fora do carro no momento do capotamento.



Conforme os bombeiros, a dianteira do veículo ficou destruída. Outras duas pessoas foram socorridas em estado grave, segundo a PRF.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O local do acidente é o mesmo onde, em janeiro, ocorreu uma colisão entre um carro e um caminhão, que causou a morte de quatro pessoas.