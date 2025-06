Uma batida entre um caminhão de carga e um carro de passeio deixou um homem, de 32 anos, preso às ferragens na manhã desta sexta-feira (20/6). O acidente ocorreu na BR-154, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o carro teve que ser estabilizado com calços para que o resgate pudesse ser realizado com segurança. Em seguida, os militares utilizaram desencarceradores elétricos para remover a porta do lado do motorista e ter acesso seguro ao motorista encarcerado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao local para prestar os primeiros atendimentos, estancando parte dos sangramentos e administrando soro intravenoso. A vítima foi conduzida pela equipe médica ao hospital para avaliação e atendimento especializado.

A Polícia Militar (PMMG) atuou no controle do tráfego, garantindo a segurança da via no sentido Campina Verde. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

