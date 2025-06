Triângulo Mineiro tem 6 das 10 cidades com mais espirítas do Brasil

Minas Gerais tem a 5ª maior população espírita do Brasil, contemplando 2,16% de seguidores da doutrina, conforme o recorte do Censo Demográfico 2022 voltado às religiosidades, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) O levantamento ainda indica que seis dos dez municípios com maiores concentrações de seguidores do espiritismo de todo o país ficam no Triângulo Mineiro.

Em 2022, o Censo detectou a população com 10 ou mais anos de idade, que compõe os espíritas, são um total de 390,3 mil pessoas. Os católicos (11,5 milhões de pessoas - 63,5%) ainda são a maioria, seguidos dos evangélicos (4,5 milhões de adeptos - 24,8%); e das pessoas sem religião (1 milhão - 5,7%).

A população espírita, no entanto, sofreu pequena redução percentual, de 2,3% para 2,2%, entre 2010 e 2022. Enquanto o catolicismo foi para 63,5%, uma queda de 7,5 pontos percentuais. Já os evangélicos que constituíam 19,5%, passaram a representar 24,7%.

Apesar da proeminência do catolicismo e das doutrinas evangélicas, o espiritismo é predominante em muitos municípios mineiros. Entre os municípios do país com maiores percentuais de espíritas encontra-se Pratinha.

O município, situado no Triângulo Mineiro, é o segundo do país na lista das maiores proporções de seguidores do espiritismo, com 19,7% de seus moradores de 10 anos ou mais tendo se declarado espírita. A cidade só perde para Palmelo, em Goiás, onde 42,6% dos moradores professam a doutrina.

Seguindo a lista, encontramos, ainda, Conquista (15,4%), Veríssimo (15,3%), Sacramento (15,0%), Uberaba (14,6%) e Campo Florido (13,7%), como representantes mineiros entre os 10 municípios do país com maiores proporções de espíritas em suas populações.

Ligação histórica

Os municípios situados no Triângulo Mineiro reforçam a ligação histórica da região com o espiritismo. Segundo o professor do departamento de Cultura Religiosa da PUC Minas, Robson Sávio, isso tem a ver com a obra e os feitos de Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier.

"Uberaba é o lugar onde Chico Xavier, o maior médium e maior símbolo da religião no Brasil, desenvolveu sua obra, apesar de ser natural de Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Lá existe um memorial e museu dedicado a ele, e uma obra de caridade muito grande que ele liderou e tem muitos adeptos", explica ele.

Xavier também foi uma das personalidades midiáticas de maior repercussão nas décadas de 1960 e 1970. "Ele tinha programas de televisão em horários nobres, que eram líderes de audiência. Também escreveu mais de 400 livros inspirados em temáticas espíritas, que derivaram muitos filmes", afirma o docente.

Quem foi Chico Xavier

Francisco de Paula Cândido foi um dos maiores ícones espirituais brasileiros e, mesmo após mais de 10 anos após a sua morte, ainda atrai seguidores de Norte a Sul do país. Com seu nome dado em homenagem ao santo do dia de seu nascimento, mais tarde veio a mudar de nome para Francisco Cândido Xavier, onde se popularizou como Chico Xavier.

Chico veio de uma humilde família católica do interior de Minas Gerais, onde passou a maior parte de sua vida. Sua infância foi conturbada e marcadas por abusos e reviravoltas, após o falecimento de sua mãe aos cinco anos de idade — apenas um ano após o pequeno Chico ter manifestado seus primeiros sinais de mediunidade.

Ele e seus nove irmãos então, foram levados pelo pai para morar com a madrinha, período em que sofreu diversas agressões. Segundo o próprio Chico Xavier, o que o mantinha são eram as conversas espirituais que tinha com sua falecida mãe, a qual o aconselhava a ter fé e paciência.

Aconselhado pelo espírito de sua mãe a conhecer as obras de Allan Kardec, ali se deu início seu relacionamento com os ensinamentos e uma extensa lista de obras literárias escritas pela alcunha de Chico Xavier.

Foram mais de 450 livros psicografados, os quais venderam mais de 50 milhões de exemplares. Os direitos autorais de todo os livros foram cedidos em cartório pelo próprio Francisco Xavier para instituições de caridade. Ele já recebeu diversas homenagens em reconhecimento a sua obra e seu legado, tendo recebido em 2012 o título de “O Maior Brasileiro de Todos os Tempos” pelo SBT e pela BBC; em 1981 e 1982 chegou a concorrer na indicação pelo Prêmio Nobel da Paz.

Chico Xavier veio a falecer em 2002, aos 92 anos de idade de parada cardiorrespiratória. Em seu velório estavam presentes cerca de 120 mil pessoas. A data de seu falecimento também foi histórica pois, no mesmo dia, o Brasil comemorava a conquista da Copa do Mundo de futebol e, segundo relato de amigos, o próprio Francisco já havia afirmado que “desencarnaria” em um dia de festa para todos os brasileiros. Até as décadas anteriores à data de sua morte, Chico já havia fundado mais de 2 mil instituições de caridade.

