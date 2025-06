Saiba qual a cidade mineira com maior concentração de pessoas sem religião

Em Minas Gerais, em 2022, o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) detectou que 5,7% da população do estado não têm religião. O percentual corresponde a 1 milhão de pessoas e faz parte dos resultados desta sexta-feira (6/6), divulgados na publicação "Religiões: Resultados preliminares da amostra”.

O estudo revela as mudanças no panorama das representatividades religiosas no estado e no país. Em Minas, a cidade com maior concentração de pessoas sem religião é Fronteira, no Triângulo Mineiro.

Em Minas Gerais, em 2022, na população com 10 ou mais anos de idade, o Censo detectou uma fatia católica de 11,5 milhões de pessoas (63,5%). Logo em seguida, vem a evangélica, com 4,5 milhões de adeptos (24,8%); as pessoas sem religião, que representaram 1 milhão (5,7%); os fiéis de outras religiosidades, 584,6 mil pessoas (3,2%); e a população espírita, composta por 390,3 mil pessoas (2.2%).

Além disso, a Umbanda e o Candomblé (0,5%), os adeptos das Tradições Indígenas (0,02%), aqueles que não sabem (0,03%) e os que não declararam (0,08%) não atingiram 1% da população com 10 anos ou mais no estado.

Crescimento

O número de pessoas sem religião cresceu de 5,1% para 5,7%. O destaque no estado foi o município de Fronteira, que concentra a maior população sem religião do estado (18,6%) e está na 125ª posição nacional. Dentre os municípios mineiros, Periquito (17,5%) e Salto da Divisa (16,4%) também se destacaram nesse comparativo.

Conforme o professor do departamento de Ciências da Religião da PUC Minas, Robson Sávio, nos censos anteriores, já havia sido detectado um aumento significativo do grupo chamado sem religião. "Ele é composto não somente por ateus e agnósticos, mas por pessoas que não se identificam com nenhuma igreja, com nenhuma tradição religiosa", explica ele.

O docente diz que esse aumento se deve a um fenômeno de pluralidade religiosa. "Muitas pessoas acabam tendo um desencantamento para as igrejas, com as tradições religiosas tradicionais. E acabam sendo pessoas que dizem ter fé, uma espiritualidade, mas não querem se vincular com nenhuma instituição", afirma.

Ele diz que se trata de uma tendência em sociedades plurais com várias tradições religiosas, onde há liberdade de culto e de expressão. "As pessoas não sentem a questão do vínculo religioso como algo importante o próprio vínculo social. Em uma sociedade plural, democrática e laica, o elemento religioso não é um distintivo para caracterizar a inserção da pessoa na sua sociedade", conclui Robson.

