Bombeiros resgatam sobreviventes de acidente com caminhão em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Soldados do Corpo de Bombeiros resgataram nessa quinta-feira (19/6), duas pessoas que ficaram encarceradas num acidente, na estrada que liga João Pinheiro (MG) a Funilândia (MG), na Região Noroeste de Minas. De acordo com os militares, um caminhão capotou em uma curva acentuada da rodovia MG-238.

As vítimas são o motorista e o ajudante de serviço, os dois não sofreram ferimentos graves, mas ficaram presos às ferragens e tiveram de ser resgatados. O caminhão, segundo os bombeiros, ficou inteiramente destruído.

Depois de retiradas, as duas vítima foram levadas para hospitais em Sete Lagoas. A Polícia Militar está no local, fazendo o controle do trânsito de veículos, que é feito em apenas uma pista.

