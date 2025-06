Vacinação contra a gripe será oferecida no Mercado Central nesta sexta (20)

Quem ainda não se vacinou contra a gripe terá uma nova oportunidade nesta sexta-feira (20) no Mercado Central de Belo Horizonte. A aplicação das doses será realizada das 9h às 16h, no Espaço Cultural 2, localizado no estacionamento da Avenida Augusto de Lima, 744, Centro.

A vacinação é destinada a todas as pessoas a partir de 6 meses de idade que ainda não tenham recebido a dose este ano. A ação faz parte da estratégia para ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da população contra os casos mais graves da doença.

Além do ponto no Mercado Central, a campanha continua nos 153 centros de saúde da capital, no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e em locais extras. Para se imunizar, é necessário apresentar um documento com foto, CPF e o cartão de vacinação. Os endereços e horários estão disponíveis no portal da Prefeitura de Belo Horizonte.

O imunizante protege contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B. Até o momento, mais de 1,1 milhão de doses foram aplicadas na cidade. A cobertura entre os públicos prioritários, no entanto, segue abaixo da meta de 90% estipulada pelo Ministério da Saúde. Foram vacinadas 77,8% das crianças de 6 meses a menores de 6 anos, 74,7% dos idosos e 48,6% das gestantes. No geral, Belo Horizonte registra 74,6% de cobertura.

O reforço na vacinação é realizado em meio ao aumento dos atendimentos por síndromes respiratórias na capital. Somente em abril, a rede municipal de saúde registrou mais de 63 mil atendimentos por sintomas respiratórios, um aumento de cerca de 50% em relação a março, que teve pouco mais de 42 mil registros.

Entre janeiro e abril, Belo Horizonte contabilizou 187.058 atendimentos relacionados a queixas respiratórias, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Feriado de Corpus Christi

Nesta quinta-feira (19) não haverá vacinação em função do feriado de Corpus Christi. O serviço será retomado na sexta-feira (20) nos centros de saúde e nos pontos extras, como o Mercado Central. o endereço de todos os locais de aplicação da vacina podem ser conferidos no site da Prefeitura de Belo Horizonte.