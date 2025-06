Especialistas em vacinação demitidos pelo governo dos EUA fazem alerta

Especialistas em vacinação demitidos pelo governo americano fizeram um alerta nesta segunda-feira, em um editorial em que se declararam "profundamente preocupados".

Conhecido por suas posições antivacina, o secretário de Saúde americano, Robert Kennedy Jr., destituiu na semana passada os 17 membros de um comitê consultivo-chave, que acusa de conflitos de interesse financeiros.

Dois dias depois, Kennedy anunciou a nomeação de oito novos membros, alguns deles considerados antivacina. A oposição democrata e especialistas e autoridades de saúde renomadas criticaram duramente a medida.

Os 17 ex-membros do Comitê Consultivo em Práticas de Imunização (Acip), que assessorava a principal agência de saúde do país (CDC), publicaram um editorial na revista médica Jama. "A demissão abrupta de todos os membros do Acip, a nomeação de oito novos membros apenas dois dias depois e a redução recente dos funcionários dos CDC dedicados às vacinas enfraqueceram gravemente o programa de vacinação americano", advertiram.

"Essas ações privaram o programa do conhecimento institucional e da continuidade que foram essenciais para o seu sucesso durante décadas", prosseguiram os ex-membros, que denunciaram outras "mudanças recentes na política de vacinas contra a Covid-19" anunciadas por Kennedy em redes sociais, porque parecem "ter ignorado o processo de revisão padrão".

"Como ex-membros do Acip, preocupa-nos profundamente que essas decisões desestabilizadoras, tomadas sem uma justificativa clara, possam reverter os avanços que tornaram possível a política de vacinas americana", concluíram.

